Böbrekleri bitiren alışkanlıklar nelerdir?

BAZI HATALAR BÖBREKLERİN ZARAR GÖRMESİNİ NEDEN OLUR

Böylesine önemli olan bir organın zarar görmesi de sağlığımızı olumsuz yönde etkiler. Günlük yaşantımızda yaptığımız bazı hatalar da böbreklerin zarar görmesine neden olabilir.