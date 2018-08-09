Böbrekleri bitiren alışkanlıklar nelerdir?

YAPILAN HANGİ YANLIŞLAR BÖBREK SAĞLIĞINI BOZAR? Vücudumuzdaki fasulyeye benzeyen organlarımız böbrekler, kanı filtreler, metabolizmanın atık ürünlerinin atılmasını sağlar. KAN HACMİNİ DÜZENLER Vücudun asit baz dengesini düzene sokar, vücudun sıvı elektrolit dengesini düzenler, kan basıncını ve kan hacmini düzenler,gerekli hormonları ve enzimleri üretir. BAZI HATALAR BÖBREKLERİN ZARAR GÖRMESİNİ NEDEN OLUR Böylesine önemli olan bir organın zarar görmesi de sağlığımızı olumsuz yönde etkiler. Günlük yaşantımızda yaptığımız bazı hatalar da böbreklerin zarar görmesine neden olabilir. İŞTE MERAK EDİLENLER AŞIRI PROTEİN TÜKETİMİ Fazla protein tüketimi, fazla amonyak üretir. Böbrek ise bunu nötralize etmek için aşırı çalışır ve böylece yavaş yavaş güçten düşer. TUZ Tuz, böbrek yetmezliğine katkıda bulunan en büyük yardımcıdır. Çok fazla tuz tüketilmesi, vücut elektrolitlerini ve kan basıncını düzenlemek için böbreklere fazla baskı uygular. DEHİDRASYON (VÜCUDUN FAZLA SU KAYBETMESİ) Dehidrasyon durumu, susuzluğu yok sayar ve vücudu kuru tutmak için böbrek fonksiyonunu durdurur. Börek düzgün bir şekilde çalışabilmek için suya ihtiyaç duyar.