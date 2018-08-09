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Böbrekleri bitiren lar nelerdir?

Giriş Tarihi: 09.08.2018 22:26 Güncelleme Tarihi: 09.08.2018 22:29
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Böbrekleri bitiren lar nelerdir?
Böbrekleri bitiren alışkanlıklar nelerdir?

YAPILAN HANGİ YANLIŞLAR BÖBREK SAĞLIĞINI BOZAR?

Vücudumuzdaki fasulyeye benzeyen organlarımız böbrekler, kanı filtreler, metabolizmanın atık ürünlerinin atılmasını sağlar.

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Böbrekleri bitiren lar nelerdir?
Böbrekleri bitiren alışkanlıklar nelerdir?

KAN HACMİNİ DÜZENLER

Vücudun asit baz dengesini düzene sokar, vücudun sıvı elektrolit dengesini düzenler, kan basıncını ve kan hacmini düzenler,gerekli hormonları ve enzimleri üretir.

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Böbrekleri bitiren lar nelerdir?
Böbrekleri bitiren alışkanlıklar nelerdir?

BAZI HATALAR BÖBREKLERİN ZARAR GÖRMESİNİ NEDEN OLUR

Böylesine önemli olan bir organın zarar görmesi de sağlığımızı olumsuz yönde etkiler. Günlük yaşantımızda yaptığımız bazı hatalar da böbreklerin zarar görmesine neden olabilir.

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Böbrekleri bitiren lar nelerdir?
Böbrekleri bitiren alışkanlıklar nelerdir?

İŞTE MERAK EDİLENLER

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Böbrekleri bitiren lar nelerdir?
Böbrekleri bitiren alışkanlıklar nelerdir?

AŞIRI PROTEİN TÜKETİMİ

Fazla protein tüketimi, fazla amonyak üretir. Böbrek ise bunu nötralize etmek için aşırı çalışır ve böylece yavaş yavaş güçten düşer.

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Böbrekleri bitiren lar nelerdir?
Böbrekleri bitiren alışkanlıklar nelerdir?

TUZ

Tuz, böbrek yetmezliğine katkıda bulunan en büyük yardımcıdır. Çok fazla tuz tüketilmesi, vücut elektrolitlerini ve kan basıncını düzenlemek için böbreklere fazla baskı uygular.

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Böbrekleri bitiren lar nelerdir?
Böbrekleri bitiren alışkanlıklar nelerdir?

DEHİDRASYON (VÜCUDUN FAZLA SU KAYBETMESİ)

Dehidrasyon durumu, susuzluğu yok sayar ve vücudu kuru tutmak için böbrek fonksiyonunu durdurur. Börek düzgün bir şekilde çalışabilmek için suya ihtiyaç duyar.

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