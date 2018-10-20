Bol bol yiyin diyemem çünkü...

Kayseri 2. Kitap Fuarı'na katılan Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı yaşama dair söyleşide bulundu. Kayseri'nin ünlü yiyeceği pastırmanın, doğal olmak kaydıyla en sağlıklı besin olduğunu kaydeden Karatay, son yıllarda daha hızlı olması için pastırmaya nitrat katıldığını duyduğunu ve bundan dolayı üzüldüğünü dile getirdi.