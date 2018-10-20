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Bol bol yiyin diyemem çünkü...

Giriş Tarihi: 20.10.2018 18:29 Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 18:33
Bol bol yiyin diyemem çünkü...

Ekmek ve şeker açıklamaları ile gündemden düşmeyen bu sefer 'yiyin' dedi. nın her halinin sağlıklı olduğuna dikkat çeken Karatay "Bol bol yiyin diyemem, çünkü çok pahalı" şeklinde konuştu.

Bol bol yiyin diyemem çünkü...

Kayseri 2. Kitap Fuarı'na katılan Prof. Dr. , sağlıklı yaşama dair söyleşide bulundu. Kayseri'nin ünlü yiyeceği nın, doğal olmak kaydıyla en sağlıklı besin olduğunu kaydeden Karatay, son yıllarda daha hızlı olması için pastırmaya nitrat katıldığını duyduğunu ve bundan dolayı üzüldüğünü dile getirdi.

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Bol bol yiyin diyemem çünkü...

DUYDUM ÇOK ÜZÜLDÜM

Doğal olan nın insan vücudunun ihtiyaç duyduğu protein ve yağı dengeli biçimde barındırdığını belirten Karatay, kesesi müsait olan için pastırmanın bol bol tüketilmesini önerdi. Karatay, şunları söyledi:

Bol bol yiyin diyemem çünkü...

"Birkaç yıldır ya nitrat katıldığını duydum, çok üzüldüm. Lütfen geleneklerimizden çok uzaklaşmayalım. Bin 500 kazanacağımıza, 500 kazanalım. Eti ihtiyacı olduğu ısıda kurutarak yiyelim. Yapılışını hızlandırmayalım, aç gözlülük yapmayalım.

Bol bol yiyin diyemem çünkü...

EN SAĞLIKLI BESİNDİR

en sağlıklı besindir, kesesi müsait olana.İnsan vücudu protein ve yağdan oluşur.

Bol bol yiyin diyemem çünkü...

Protein ve hayvansal yağın insan vücuduna dengeli olarak girmesi lazım. Protein 3 ise yağ da 1 olmalıdır. Onun için yağlı kırmızı et tüketmeliyiz. Pastırma protein ve yağın dengeli olduğu bir besindir.

Bol bol yiyin diyemem çünkü...

Nasıl isterseniz öyle yiyin; bir gün lı yumurta yersiniz, bir gün pastırmanın yanında yeşillik yersiniz. Ama tüketmekten korkmayın. Bol bol yiyin diyemem, çok pahalı"

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