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Bu besin direkt hafızayı etkiliyor...

Stres, kötü alışkanlıklar ve yaş; hafızayı etkileyen önemli unsurlardandır. Özellikle besinlerden aldığımız vitaminler beyin gelişimini desteklerken yaşlılığa bağlı hafıza kaybını azaltır. açıklamalarına göre bazı besinler hafızanın yaşlanmasını önleyerek yenilenmesini sağlıyor. Uzmanların hafızaya iyi gelen yiyecekler arasında gösterdiği gıdaların çoğu B kompleks vitaminleri, C vitamini, omega 3 yağ asitleri ve antioksidanlar içermektedir. Peki hafızaya iyi gelen besinler hangileri? İşte hafızayı yenileyen mucize besinler…

Giriş Tarihi: 20.11.2019 09:29 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 09:45
Bu besin direkt hafızayı etkiliyor...

Stres, kötü alışkanlıklar ve yaş; hafızayı etkileyen önemli unsurlardandır. Özellikle besinlerden aldığımız vitaminler beyin gelişimini desteklerken yaşlılığa bağlı hafıza kaybını azaltır. açıklamalarına göre bazı besinler hafızanın yaşlanmasını önleyerek yenilenmesini sağlıyor. Uzmanların hafızaya iyi gelen yiyecekler arasında gösterdiği gıdaların çoğu B kompleks vitaminleri, C vitamini, omega 3 yağ asitleri ve antioksidanlar içermektedir. Peki hafızaya iyi gelen besinler hangileri? İşte hafızayı yenileyen mucize besinler…

Bu besin direkt hafızayı etkiliyor...

Kısa süre öncesine kadar hafızanın yaşla birlikte zayıflaması normal olarak kabul ediliyordu. Ancak günümüzde, hayat boyu sürdürülen doğru beslenme ve beyni çalıştıran egzersizlerle yaşlılığa bağlı hafıza kaybının azaltılabileceği biliniyor.

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Bu besin direkt hafızayı etkiliyor...

Yaş alırken tüm diğer organlarımız gibi beynimizde eskir ve gençlik dönemindeki kadar keskin bir hafızamız olmayabilir. Fakat doğru yiyecekleri seçerek yaşlanmanın getirdiği bu olumsuz etkileri en az düzeyde tutmak mümkün.

Bu besin direkt hafızayı etkiliyor...

hafızaya iyi gelen yiyecekler arasında gösterdiği gıdaların çoğu B kompleks vitaminleri, C vitamini, omega 3 yağ asitleri ve antioksidanlar içermektedir.

Bu besin direkt hafızayı etkiliyor...

B12 Vitamini: B12 vitamini veya "kobalamin" eksikliğinin belirtileri arasında hafıza zayıflığı ve hafıza kaybı bulunmaktadır.

Bu besin direkt hafızayı etkiliyor...

Bu alanda yapılan çalışmalar B12 vitamini eksikliğinin uzun süreli devam etmesi halinde nöropsikiyatrik bozukluklara neden olabileceğini belirtiyor. B12 eksikliği iki ana nedenle görülebilir; birincisi B12 vitamini bakımından zengin gıdaları tüketmemek, ikincisi ise "pernisiyöz anemi" gibi vücudun B12 vitaminini emmesini engelleyen hastalıklardır.

Bu besin direkt hafızayı etkiliyor...

Yaban Mersini: C vitamini bakımından zengin olan ve antioksidan içeren yaban mersini, yaşla birlikte zayıflayan hafıza için kullanılabilir.

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