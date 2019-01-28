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Bu besin en inatçı sivilceyi bile kökünden kurutuyor

Bu besin en inatçı sivilceyi bile kökünden kurutuyor

Cilde ve özellikle sivilcelere iyi gelen yiyecekler, dengeli beslenme için uzmanların önerdiği gıdalardan pek farklı değil. Örneğin bol bol fast-food, şekerli içecekler, cips gibi atıştırmalıklar ve tuzlu gıdalar ile besleniyorsanız genel sağlığınız gibi cildinizde olumsuz yönde etkilenecektir. İşte cildinize iyi gelen ve cildinizin bozulmasına sebep olan besinler...

Giriş Tarihi: 28.01.2019 10:31 Güncelleme Tarihi: 28.01.2019 10:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





