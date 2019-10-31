Bu besin kalp hastalıklarından koruyor!

POSA TÜKETİMİNİZİ ARTIRIN

Posa kolesterolün bağırsaklardan emilimine engel olarak vücuttan atılmasına yardımcı oluyor. Bu özelliği nedeniyle beslenmenizde posalı besinlerin tüketimini arttırmanızda fayda var. Özellikle et ve kahvaltı gibi kolesterolden zengin bir öğün tüketirken yanına posadan zengin oldukları için sebze/salata eklemeyi ihmal etmeyin. Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan günlük posa tüketimini arttırmak için de günde en az 2 porsiyon meyve ile 3 porsiyon kadar sebze tüketmeniz gerektiğini belirterek sözlerine şöyle devam ediyor: "Ayrıca beyaz ekmek yerine kepekli, çavdar veya yulaf ekmeği tercih edin. Kabukları ile yenebilen meyveleri kabuğuyla birlikte tüketin. Meyve suları yerine meyvenin kendisini ve mümkünse kabuklu bir şekilde yemeyi tercih edin. Pirinç pilavı yerine bulgur pilavını tercih edin. Özellikle protein içeriği yüksek kuru baklagillere (nohut, kuru fasulye, mercimek, barbunya) beslenmenizde haftada ortalama 2-3 kez yer verin."