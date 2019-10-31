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Bu kalp hastalıklarından koruyor!

Sağlıklı bir vücut için onlarca farklı öğesine gereksinim vardır ve bu besin öğelerini tek yönlü beslenme şekliyle karşılamak mümkün değildir. Düzensiz ve sağlıksız beslenmenin birçok hastalığa davetiye çıkardığı gibi bazı besinleri beslenme programına dahil etmek hastalıklardan koruyor. Yaşam tarzının neden olduğu hastalıklardan korunmak sizin elinizde. Kalp-damar hastalıkları önleyebileceğiniz hastalıklardan biridir. İşte kalp damar hastalıklarından korunmak için tüketebileceğiniz besinler ve öneriler…

Giriş Tarihi: 31.10.2019 09:26 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 10:09
Bu besin kalp hastalıklarından koruyor!

Sağlıklı bir vücut için onlarca farklı öğesine gereksinim vardır ve bu besin öğelerini tek yönlü beslenme şekliyle karşılamak mümkün değildir. Düzensiz ve sağlıksız beslenmenin birçok hastalığa davetiye çıkardığı gibi bazı besinleri beslenme programına dahil etmek hastalıklardan koruyor. Yaşam tarzının neden olduğu hastalıklardan korunmak sizin elinizde. Kalp-damar hastalıkları önleyebileceğiniz hastalıklardan biridir. İşte kalp damar hastalıklarından korunmak için tüketebileceğiniz besinler ve öneriler…

Bu besin kalp hastalıklarından koruyor!

SIK SIK KİLO ALIP VERMEYİN

Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan kalp sağlığı için sık sık kilo alıp vermekten kaçınmanız gerektiği uyarısında bulunuyor. Amerikan Kalp Birliği'nde yayınlanan ve 160.000'e yakın kadının 11 yıllık ağırlık öyküsü alınarak yapılan bir çalışmaya göre, zayıflama programı sonrası verdikleri kiloları birkaç ay içinde geri alan kişilerde, kilosunu koruyan kişilere göre ani kardiyak ölüm riskinin 3,5 kat arttığı gözlenmiş. Yine aynı çalışmanın başlangıcında, normal ağırlıkta olup kilo alıp verme döngüsüne giren kişilerde koroner kalp hastalıkları riskinin yüzde 66 oranında arttığı tespit edilmiş.

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Bu besin kalp hastalıklarından koruyor!

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Bu besin kalp hastalıklarından koruyor!

SAĞLIKLI YAĞLARI TERCİH EDİN

Beslenmenizde yer alan, görünür ve görünmeyen yağ alımınızı kontrol altına almalısınız. İşlenmiş gıdaların içerisinde buluna yağlar genellikle kötü huylu LDL kolesterolünü yükselten yağ asitlerini içeriyorlar. Bu nedenle hazırladığınız yemeklere eklediğiniz yağ çeşitlerinin zeytinyağı veya fındık yağı gibi Omega 3 içeriği yüksek doymamış yağ asitlerini içeren yağlar olmasına dikkat edin. Hayvansal kaynaklı besinlerin içinde çoğunlukla doymuş yağlar daha fazla bulunduğu için bu tür besinlerin tüketimini kısıtlamalısınız. Süt, yoğurt, peynir ve etlerin yağlı olan bölümleri doymuş yağlardan oldukça zenginler. Dolayısıyla bu besinlerin beslenmenizdeki sıklığına ve miktarına dikkat edin.

Bu besin kalp hastalıklarından koruyor!

POSA TÜKETİMİNİZİ ARTIRIN

Posa kolesterolün bağırsaklardan emilimine engel olarak vücuttan atılmasına yardımcı oluyor. Bu özelliği nedeniyle beslenmenizde posalı besinlerin tüketimini arttırmanızda fayda var. Özellikle et ve kahvaltı gibi kolesterolden zengin bir öğün tüketirken yanına posadan zengin oldukları için sebze/salata eklemeyi ihmal etmeyin. Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan günlük posa tüketimini arttırmak için de günde en az 2 porsiyon meyve ile 3 porsiyon kadar sebze tüketmeniz gerektiğini belirterek sözlerine şöyle devam ediyor: "Ayrıca beyaz ekmek yerine kepekli, çavdar veya yulaf ekmeği tercih edin. Kabukları ile yenebilen meyveleri kabuğuyla birlikte tüketin. Meyve suları yerine meyvenin kendisini ve mümkünse kabuklu bir şekilde yemeyi tercih edin. Pirinç pilavı yerine bulgur pilavını tercih edin. Özellikle protein içeriği yüksek kuru baklagillere (nohut, kuru fasulye, mercimek, barbunya) beslenmenizde haftada ortalama 2-3 kez yer verin."

Bu besin kalp hastalıklarından koruyor!

AKDENİZ DİYETİNİ TERCİH EDİN

Amerika'da yayınlanan Usnews Dergisi her yıl olduğu gibi, bu yıl da sağlık uzmanlarından oluşan bir panelde 41 farklı diyeti değerlendirdi. En üst sırada yer alması için o diyetin nispeten takip edilmesi kolay, besleyici, ağırlık kaybı konusunda etkili, diyabet ve kalp hastalıklarına karşı koruyucu olması gerekiyordu. Ve bu şartları sağlayan diyetlerin başında tüm gruplarının dengeli bir şekilde yer aldığı Akdeniz diyeti geldi.

Bu besin kalp hastalıklarından koruyor!

SAĞLIKLI TAHILLARDAN VAZGEÇMEYİN

Yeni beslenme trendlerinin başında bu aralar karbonhidrat alımının çok azaltılması yer alıyor. Fakat son zamanlarda yapılan araştırmalar gösteriyor ki uzun vadede karbonhidratsız beslenen kişilerde kalp damar hastalıklarının ve diyabetin görülme riski sağlıklı karbonhidratları tercih eden kişilere göre daha fazla oluyor. Çünkü posadan zengin bir beslenme ancak sağlıklı tahılların beslenmeye eklenmesiyle mümkün olabiliyor. Bunun için rafine unlardan yapılmış hamur işleri veya ekmek yerine, tam tahıl unlarından yapılan ekmeği, pirinç yerine bulguru, karabuğday, kinoa veya kabuklu pirinçleri, tüketim sıklığını ve miktarını kontrol ederek tercih edin.

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