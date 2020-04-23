Bu besin vücudu temizliyor!

Keskin tadı ve kokusuyla genellikle yemeklerde kullanılan kakulenin faydaları şaşırtıyor. Sağlığa birçok faydası bulunmasının yanı sıra hamur işlerine, çaylara, hatta kahvelere lezzet verici olarak ekleniyor. Kakule içeriğindeki A vitamini, C vitamini, sodyum, potasyum, kalsiyum, demir, manganez, magnezyum, fosfor ve çinko sayesinde iyi bir vitamin ve mineral takviyesi olarak kullanılabilir. Antiseptik özelliği sayesinde de vücudu mikroplardan koruyan kakule, yine bu özelliğin etkisiyle akciğerleri temizler. İşte faydaları saymakla bitmeyen kakulenin mucizevi etkileri…