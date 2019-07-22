Bu besinin tohumu bir ölüme çare değil! İşte vücudu tepeden tırnağa hastalıklardan koruyan süper besin!

Size mucize bir besinden bahsedeceğiz üstelik şimdi tam mevsimi. Boö bol tüketmeniz gereken bu besin bamya. Birçok araştırmaya konu olan süper bir besin olan bamyanın faydalarının yanı sıra bamya tohumunun faydaları da şaşırtıyor. Oldukça besleyici bir besin olan bamya, tohumu ile tüketiliyor. Bamya tohumları diz ağrılarından kireçlenmeye, gastrit ve reflü gibi rahatsızlıklardan astıma birçok sağlık sorununa iyi geldiği iddia ediliyor ama bamya tohumunun faydaları bu kadarla kalmıyor. Bamyanın şuan tam mevsimi taze taze tüketebilirsiniz. Kış mevsiminde de tüketmek isteyenler bamyayı kurutarak ve konserve yaparak muhafaza edebilir. Peki bamya ve bamya tohumu hangi hastalıkları önlüyor? Bamya tohumunun faydaları nelerdir? Bamya tohumu tek başına nasıl tüketilir? İşte tüm bu soruların cevapları ve mucizevi besin bamyanın faydaları ve bamya tohumunun faydaları...