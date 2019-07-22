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  • Bu besinin tohumu bir ölüme çare değil! İşte vücudu tepeden tırnağa hastalıklardan koruyan süper besin!

Bu besinin tohumu bir ölüme çare değil! İşte vücudu tepeden tırnağa hastalıklardan koruyan süper !

Size mucize bir besinden bahsedeceğiz üstelik şimdi tam mevsimi. Boö bol tüketmeniz gereken bu . Birçok araştırmaya konu olan süper bir besin olan bamyanın faydalarının yanı sıra bamya tohumunun da şaşırtıyor. Oldukça besleyici bir besin olan bamya, tohumu ile tüketiliyor. Bamya tohumları diz ağrılarından kireçlenmeye, gastrit ve reflü gibi rahatsızlıklardan astıma birçok sağlık sorununa iyi geldiği iddia ediliyor ama bamya tohumunun faydaları bu kadarla kalmıyor. Bamyanın şuan tam mevsimi taze taze tüketebilirsiniz. Kış mevsiminde de tüketmek isteyenler bamyayı kurutarak ve konserve yaparak muhafaza edebilir. Peki bamya ve hangi hastalıkları önlüyor? Bamya tohumunun faydaları nelerdir? Bamya tohumu tek başına nasıl tüketilir? İşte tüm bu soruların cevapları ve mucizevi besin ve bamya tohumunun faydaları...

Giriş Tarihi: 22.07.2019 12:35 Güncelleme Tarihi: 22.07.2019 12:41
Bu besinin tohumu bir ölüme çare değil! İşte vücudu tepeden tırnağa hastalıklardan koruyan süper besin!

amya tohumu, içerdiği; C, B ve K vitamini, potasyum, folik asit ve kalsiyum bakımından oldukça zengin bir . Habertürk'ten Ceyda Erenoğlu'nun haberine göre zengin lif içeriğine sahip olma özelliğiyle de dikkat çekiyor. Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Uzman Diyetisyen Gözdenur Çavuş, son zamanlarda araştırma konusu olan tohumunun sağlığa yararlı yönleriyle ilgili önemli bilgiler veriyor. İşte bamya tohumunun ...

Bu besinin tohumu bir ölüme çare değil! İşte vücudu tepeden tırnağa hastalıklardan koruyan süper besin!

BAMYA TOHUMUNUN KULLANIM ALANLARI

- tohumunda bulunan lif, vücutta bağırsak ve midenin düzenli çalışmasına yardımcı oluyor.

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Bu besinin tohumu bir ölüme çare değil! İşte vücudu tepeden tırnağa hastalıklardan koruyan süper besin!

- tohumunun içeriğindeki prosiyanidin, kateşin, epikateşin ve kuersetin gibi antioksidanlar diyabetin önlenmesinde etkili bulunuyor.

Bu besinin tohumu bir ölüme çare değil! İşte vücudu tepeden tırnağa hastalıklardan koruyan süper besin!

-Vücutta kolesterolü dengeleyici özellik taşıyor.

Bu besinin tohumu bir ölüme çare değil! İşte vücudu tepeden tırnağa hastalıklardan koruyan süper besin!

-İleride gelişebilecek olan tümör hücrelerine karşı koruyucu olduğu düşünülüyor. Kolon kanserini önlediği yönünde bilimsel çalışmalar yapılıyor.

Bu besinin tohumu bir ölüme çare değil! İşte vücudu tepeden tırnağa hastalıklardan koruyan süper besin!

-Karaciğer ve böbrek hastalıklarına karşı koruyucu etkisi bulunuyor.

Bu besinin tohumu bir ölüme çare değil! İşte vücudu tepeden tırnağa hastalıklardan koruyan süper besin!

-İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde vücudun bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

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