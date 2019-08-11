Bu besinler adeta ömür uzatıyor! Dünya üzerindeki en sağlıklı besinler açıklandı!

Sağlıklı ve dengeli beslenmek yaşam kalitesini arttıran, ömrü uzatan en önemli etkenler arasında. Sağlıklı beslenmenin temelinde yatan sağlıklı besinler birçok araştırmaya konu olmuş ve sonuçları uzmanlar tarafından paylaşılmıştır. Hastalıklara karşı vücut direncimizi arttıran sağlıklı besinler listesi oldukça şaşırtıcı. Sağlıklı yaşamın sırrı olan besinler çeşitli araştırmalar sonucu ortaya çıkmış. Peki bu dünya üzerindeki en sağlıklı besinler neler? Ömür uzatan uzatan besinler, hastalıklara kalkan olan besinler listesinde hangi besinler var? Bu sağlıklı besinlerin içerdiği zengin maddeler neler? Haberimizde tüm bu soruların cevabını aynı zamanda en sağlıklı 50 besin ve besin değerlerini sizin için derledik... İşte dünya üzerindeki en sağlıklı besinler... Sağlıklı ve dengeli beslenmek yaşam kalitesini arttıran, ömrü uzatan en önemli etkenler arasında. Sağlıklı beslenmenin temelinde yatan sağlıklı besinler birçok araştırmaya konu olmuş ve sonuçları uzmanlar tarafından paylaşılmıştır. Hastalıklara karşı vücut direncimizi arttıran sağlıklı besinler listesi oldukça şaşırtıcı. Sağlıklı yaşamın sırrı olan besinler çeşitli araştırmalar sonucu ortaya çıkmış. Peki bu dünya üzerindeki en sağlıklı besinler neler? Ömür uzatan uzatan besinler, hastalıklara kalkan olan besinler listesinde hangi besinler var? Bu sağlıklı besinlerin içerdiği zengin maddeler neler? Haberimizde tüm bu soruların cevabını aynı zamanda en sağlıklı 50 besin ve besin değerlerini sizin için derledik... İşte dünya üzerindeki en sağlıklı besinler... KEFİR: Bir bardak Kalsiyum, fosfor, magnezyum ve protein açısından zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, laktoz hassasiyetini düzenler, diş çürüklerini önlemede de etkilidir. KIRMIZI ÇAY: Bir poşet Antioksidandır, kronik ve gelişme aşamasındaki hastalıklardan korur, kalsiyum ve demir gibi mineraller açısından zengindir. MUZ: Bir orta boy AHUDUDU: Bir kap Sağlıklı hücrelerin ölümüne karşı koyar, kalp sağlığına destek olur, obeziteye karşı etkilidir PORTAKAL: Bir büyük boy Sağlıklı bir bağışıklık sistemi için birebirdir ve eşsiz bir C vitamini kaynağıdır. Kolesterolü ve yüksek tansiyonu düşürmede yardımcıdır KİVİ: Bir adet Portakaldan bile daha fazla C vitamini sağlar, E vitamini kaynağıdır ve antioksidan koruma sağlar. Ayrıca potasyum, magnezyum ve çinko açısından da zengindir.