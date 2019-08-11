Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Bu besinler adeta ömür uzatıyor! Dünya üzerindeki en sağlıklı besinler açıklandı!

Bu adeta ömür uzatıyor! açıklandı!

Sağlıklı ve dengeli beslenmek yaşam kalitesini arttıran, ömrü uzatan en önemli etkenler arasında. Sağlıklı beslenmenin temelinde yatan sağlıklı birçok araştırmaya konu olmuş ve sonuçları uzmanlar tarafından paylaşılmıştır. Hastalıklara karşı vücut direncimizi arttıran sağlıklı besinler listesi oldukça şaşırtıcı. Sağlıklı yaşamın sırrı olan besinler çeşitli araştırmalar sonucu ortaya çıkmış. Peki bu neler? Ömür uzatan uzatan besinler, listesinde hangi besinler var? Bu neler? Haberimizde tüm bu soruların cevabını aynı zamanda ve değerlerini sizin için derledik... İşte dünya üzerindeki ...

Giriş Tarihi: 11.08.2019 14:59 Güncelleme Tarihi: 11.08.2019 15:23
Bu besinler adeta ömür uzatıyor! Dünya üzerindeki en sağlıklı besinler açıklandı!

Sağlıklı ve dengeli beslenmek yaşam kalitesini arttıran, ömrü uzatan en önemli etkenler arasında. Sağlıklı beslenmenin temelinde yatan sağlıklı birçok araştırmaya konu olmuş ve sonuçları uzmanlar tarafından paylaşılmıştır. Hastalıklara karşı vücut direncimizi arttıran sağlıklı besinler listesi oldukça şaşırtıcı. Sağlıklı yaşamın sırrı olan besinler çeşitli araştırmalar sonucu ortaya çıkmış. Peki bu neler? Ömür uzatan uzatan besinler, listesinde hangi besinler var? Bu neler? Haberimizde tüm bu soruların cevabını aynı zamanda ve değerlerini sizin için derledik... İşte dünya üzerindeki ...

Bu besinler adeta ömür uzatıyor! Dünya üzerindeki en sağlıklı besinler açıklandı!

KEFİR: Bir bardak

Kalsiyum, fosfor, magnezyum ve protein açısından zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, laktoz hassasiyetini düzenler, diş çürüklerini önlemede de etkilidir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bu besinler adeta ömür uzatıyor! Dünya üzerindeki en sağlıklı besinler açıklandı!

KIRMIZI ÇAY: Bir poşet

Antioksidandır, kronik ve gelişme aşamasındaki hastalıklardan korur, kalsiyum ve demir gibi mineraller açısından zengindir.

Bu besinler adeta ömür uzatıyor! Dünya üzerindeki en sağlıklı besinler açıklandı!

MUZ: Bir orta boy
Kalbi koruyan potasyum için kusursuz bir kaynaktır.

Bu besinler adeta ömür uzatıyor! Dünya üzerindeki en sağlıklı besinler açıklandı!

AHUDUDU: Bir kap

Sağlıklı hücrelerin ölümüne karşı koyar, kalp sağlığına destek olur, obeziteye karşı etkilidir

Bu besinler adeta ömür uzatıyor! Dünya üzerindeki en sağlıklı besinler açıklandı!

PORTAKAL: Bir büyük boy

Sağlıklı bir bağışıklık sistemi için birebirdir ve eşsiz bir C vitamini kaynağıdır. Kolesterolü ve yüksek tansiyonu düşürmede yardımcıdır

Bu besinler adeta ömür uzatıyor! Dünya üzerindeki en sağlıklı besinler açıklandı!

KİVİ: Bir adet

Portakaldan bile daha fazla C vitamini sağlar, E vitamini kaynağıdır ve antioksidan koruma sağlar. Ayrıca potasyum, magnezyum ve çinko açısından da zengindir.

BİZE ULAŞIN