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Bu besinler ları temizliyor!

Giriş Tarihi: 30.07.2018 09:50 Güncelleme Tarihi: 30.07.2018 10:08
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Bu besinler ları temizliyor!
Bu besinler damarları temizliyor!

Dengesiz beslenme sonucu tıkanan lar ölüm riskini artırmaktadır. İşte damarları temizleyen yiyecekler..

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Bu besinler ları temizliyor!
Bu besinler damarları temizliyor!

ZEYTİNYAĞI

Akdeniz ülkelerinde kalp hastalıkları görülme oranının daha az olması zeytinyağı sayesindedir. İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde kanseri önler ve tansiyonu düşürür.

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Bu besinler ları temizliyor!
Bu besinler damarları temizliyor!

BADEM

E vitamini, çözünebilen lif ve tekli doymamış yağlar açısından oldukça zengin olan badem, içerdiği antioksidanlar sayesinde lardaki hasarı engeller.

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Bu besinler ları temizliyor!
Bu besinler damarları temizliyor!

NAR

İçerisinde barındırdığı antioksidanlar sayesinde nar, kan akışını arttırır ve ların tıkanmasını önler.

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Bu besinler ları temizliyor!
Bu besinler damarları temizliyor!

ZERDEÇAL

Zerdeçal, temizliğinde en etkili baharatlardan biridir. Ayrıca damar sertliğini önler ve yağ depolanmasını engeller.

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Bu besinler ları temizliyor!
Bu besinler damarları temizliyor!

BROKOLİ

K vitamini ve lif açısından zengin olan brokoli, kolesterolü ve tansiyonu düşürür. K vitamini lardaki kalsiyum seviyesini dengeler.

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Bu besinler ları temizliyor!
Bu besinler damarları temizliyor!

AÇAİ ÜZÜMÜ

Özellikle kolesterolü düşüren bu meyve kan akışını dengeler ve bu sayede kalp için çok faydalıdır.

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