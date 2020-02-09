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  • Bu besinler en inatçı sivilceyi bile kökünden kurutuyor!

Bu en inatçı sivilceyi bile kökünden kurutuyor!

Görünümüne ve bakımına dikkat edenler için sivilce her zaman sevilmeyen bir görüntü oluşturur. Günlük hayatta tükettiğimiz cilt sağlığımızı etkileyerek sivilce oluşumuna neden oluyor. Hangi besinlerin sivilce oluşturduğunu öğrenirsek beslenmemizi o doğrultuda düzenleyebiliriz. Cilde ve özellikle sivilcelere iyi gelen besinler, dengeli beslenme için uzmanların önerdiği gıdalardan pek farklı değil. Örneğin bol bol fast-food, şekerli içecekler, cips gibi atıştırmalıklar ve tuzlu gıdalar ile besleniyorsanız genel sağlığınız gibi cildinizde olumsuz yönde etkilenecektir. İşte cildinize iyi gelen ve ...

Giriş Tarihi: 09.02.2020 06:49 Güncelleme Tarihi: 09.02.2020 06:50
Bu besinler en inatçı sivilceyi bile kökünden kurutuyor!

Görünümüne ve bakımına dikkat edenler için sivilce her zaman sevilmeyen bir görüntü oluşturur. Günlük hayatta tükettiğimiz cilt sağlığımızı etkileyerek sivilce oluşumuna neden oluyor. Hangi besinlerin sivilce oluşturduğunu öğrenirsek beslenmemizi o doğrultuda düzenleyebiliriz. Cilde ve özellikle sivilcelere iyi gelen besinler, dengeli beslenme için uzmanların önerdiği gıdalardan pek farklı değil. Örneğin bol bol fast-food, şekerli içecekler, cips gibi atıştırmalıklar ve tuzlu gıdalar ile besleniyorsanız genel sağlığınız gibi cildinizde olumsuz yönde etkilenecektir. İşte cildinize iyi gelen ve ...

Bu besinler en inatçı sivilceyi bile kökünden kurutuyor!

Sağlıklı beslenme listelerinde önerilen sebzeleri, meyveleri tüketiyorsanız cildiniz ihtiyaç duyduğu vitaminleri, mineralleri tam olarak alarak daha pürüzsüz ve parlak görünecektir.

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Bu besinler en inatçı sivilceyi bile kökünden kurutuyor!

Eğer cilt gözenekleri temizlenmezse bakteri oluşumu artarak sivilce oluşumuna zemin hazırlıyor.

Bu besinler en inatçı sivilceyi bile kökünden kurutuyor!

Sivilce oluşumunu önlemek için gıdalar dışında öne çıkan noktalar cildi düzenli olarak temizlemek, nemlendirmek ve bol bol su içmek.

Bu besinler en inatçı sivilceyi bile kökünden kurutuyor!

Sivilcelerin nedeni tümüyle tüketilen gıdalar değil. Stres, uyku düzeninin bozulması, yorgunluk nedeniyle artan testosteron (Erkeklik hormonu olarak bilinir ancak kadınlarda da bulunur) hormonu sivilceye yol açabilir.

Bu besinler en inatçı sivilceyi bile kökünden kurutuyor!

Yükselen testosteronu alkol, şeker, doymuş yağlar ve kafeinle desteklerseniz sivilce problemi büyüyerek devam edecektir. Ayrıca egzersiz eksikliği kandaki testosteron düzeyini arttırmaktadır.

Bu besinler en inatçı sivilceyi bile kökünden kurutuyor!

Sonuç olarak beslenmenize dikkat etmenin yanı sıra, stresle baş etmeyi öğrenmeli, kafeini, alkolü, doymuş yağları ve şekeri azaltıp kendinize düzenli egzersiz programı oluşturmalısınız.

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