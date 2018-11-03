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Bu besinler hücreleri genç tutuyor kalbi koruyor!

Giriş Tarihi: 03.11.2018 15:25 Güncelleme Tarihi: 12.02.2019 11:04
Bu besinler hücreleri genç tutuyor kalbi koruyor!

Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, "Öğünlerinizde ne kadar çok ve çeşitli sebze, yeşillik varsa kalbiniz de o kadar sağlıklı olur. Ama bazıları var ki kalp ve damar sağlığınızı korumada bir adım öne çıkıyor dedi ve kalp dostu sebzeleri açıkladı:

Bu besinler hücreleri genç tutuyor kalbi koruyor!

BRÜKSEL LAHANASI VE KARNABAHAR, KALP KRİZİ RİSKİNİ AZALTIYOR!

Dr. Ümit Aktaş konuyla ilgili; "Lahanagiller olarak bilinen sebzeler, kanserden koruyan önemli bir etkiye sahiptir. Brokoli, Brüksel lahanası, karnabahar ve lahana, kalp ve damar sağlığı için mucizevi etkiyle sahip besinlerdir. Yapılan araştırmalara göre, sofranızda ne kadar çok sebze varsa atar damarlarınız da o kadar ince ve elastik oluyor. Damarların kalınlaşması ise kan akışını kısıtlayarak kalp krizine kadar giden bir süreci tetikliyor. Yani, sebze tüketiminiz arttıkça damarlarınızın sağlığı da o oranda iyileşiyor" diyor.

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Bu besinler hücreleri genç tutuyor kalbi koruyor!

Bu besinlerin sağlık sırrının sülforafan adlı bir molekülde saklı olduğunu belirten Dr. Aktaş, bu kalp dostu madde ısıya karşı hassastır. Bu nedenle lahananın yemeğinden ziyade salatasını yapıp yiyin. Brokoliyi, Brüksel lahanasını bir-iki dakikadan fazla haşlamayın. Hatta mümkünse çiğ tüketmeye çalışın uyarısında bulunuyor.

Bu besinler hücreleri genç tutuyor kalbi koruyor!

BOL BOL LAHANA TURŞUSU YİYEREK KALBİNİZİ KORUYUN!

Lif ve probiyotik zengini turşuların kalp sağlığını koruduğunu hatırlatan Dr. Ümit Aktaş, "Lif ve probiyotik zengini turşular, vücuttaki enflamasyonu azaltıyor, bağırsak sağlığını destekleyerek sistemin düzgün çalışmasını sağlıyor. Tansiyona iyi geliyor ve trigliseridleri düşürüyorlar. Bunların hepsi de kalp ve damar sağlığı için son derece önemli. Bol bol lahana turşusu yiyerek hem kalbinizi korursunuz hem de hücrelerinizi hastalıklara, yaşlanmanın etkilerine karşı korumuş olursunuz" dedi.

Bu besinler hücreleri genç tutuyor kalbi koruyor!
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Bu besinler hücreleri genç tutuyor kalbi koruyor!
Bu besinler hücreleri genç tutuyor kalbi koruyor!

ROKA, KİŞNİŞ OTU, KIRMIZI PANCAR, PAZI VE FESLEĞEN KALP KRİZİNDEN KORUYAN KANSULANDIRICILARDIR

Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş "Roka, kişniş otu, kırmızı pancar, pazı, fesleğen… bu sebzelerin ortak özelliği kanı sulandıran özel bir molekül olan nitrat içermeleridir. Nitrat zengini sebzeler kanın pıhtılaşıp damarları tıkamasını önleyerek sizi kalp krizinden korur."

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