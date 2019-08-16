Bu besinler kalbinize dost! Mucize besinleri bol bol tüketin kalbinizi koruyun!

Kalbin dostu besinler sizi çok şaşırtacak! Zinde bir vücut ve sağlıklı bir yaşamın ilk şartlarından biri hiç kuşkusuz sağlıklı beslenmedir. Sağlıklı bir ömür yediğimiz içtiğimizden geçiyor. Peki Araştırmaların neredeyse temelini oluşturan besinler, sağlıklı ve sağlıksız olarak değerlendirirken nelere bakılıyor? Uzmanların sıklıkla açıkladığı sağlığımıza faydalı besinler neler? En önemli yaşamsal organlarımızdan olan kalp sağlığının önemini vurgularken açıklanan kalp sağlığına faydalı besinler sofranızdan eksik olmasın. Kalbi koruyan besinler nelerdir? Kalp ve damar sağlığınızı koruyan, hücrelerinizi genç tutan, lezzetli oldukları kadar sağlıklı da olan besinleri Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş açıkladı. İşte kalp sağlığı için tüketilmesi gereken besinler ve faydaları...

Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, "Öğünlerinizde ne kadar çok ve çeşitli sebze, yeşillik varsa kalbiniz de o kadar sağlıklı olur. Ama bazıları var ki kalp ve damar sağlığınızı korumada bir adım öne çıkıyor dedi ve kalp dostu sebzeleri açıkladı: