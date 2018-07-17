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Bu besinler sini engelliyor!

Giriş Tarihi: 17.07.2018 09:34 Güncelleme Tarihi: 17.07.2018 09:43
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Bu besinler sini engelliyor!
Bu besinler saç dökülmesini engelliyor!

si büyük oranda kalıtsal nedenlerle meydana gelir ancak yetersiz beslenme nedeniyle oluşan vitamin ve mineral eksikliklerinin de saç dökülmesine yol açtığı bilinmektedir.

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Bu besinler sini engelliyor!
Bu besinler saç dökülmesini engelliyor!

Eğer saçlarınız kalıtsal nedenlerle dökülüyorsa bunu beslenmenizi düzenleyerek durdurmanız mümkün değil ancak saçlarınızın daha sağlıklı görünmesini ve dökülmenin yavaşlamasını doğru bir beslenme programıyla sağlayabilirsiniz.

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Bu besinler sini engelliyor!
Bu besinler saç dökülmesini engelliyor!

Saçlarınız belirli bir neden olmadan dökülmeye başladıysa başka bir hastalığın belirtisi olabileceği için bir doktora görünmeniz tavsiye edilir.

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Bu besinler sini engelliyor!
Bu besinler saç dökülmesini engelliyor!

Yeşil Yapraklı Sebzeler: Demir bakımından zengin olan yeşil yapraklı sebzeler demir eksikliğine bağlı sini durdurabilir.

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Bu besinler sini engelliyor!
Bu besinler saç dökülmesini engelliyor!

Demir eksikliği anemisinin karakteristik belirtisi saçların incelmesi ve dökülmesidir.

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Bu besinler sini engelliyor!
Bu besinler saç dökülmesini engelliyor!

Demir eksikliği, kandaki oksijen seviyesini düşürerek organlara ve saç köklerindeki hücrelere yeterince oksijen taşınamamasına yol açar.

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Bu besinler sini engelliyor!
Bu besinler saç dökülmesini engelliyor!

Gebelik dönemindeki kadınlar ve çocuklar demir eksikliği riski taşımaktadır. Günlük beslenmenize bol miktarda sebze ekleyerek bu mineralin eksikliğinin yarattığı sorunlara karşı koruma sağlayabilirsiniz.

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