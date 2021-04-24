Bu besinlerle daha rahat oruç tutacaksınız

TAHIL VE ETLİ ÇORBALAR: Çorba doyurucudur. Büyük bir kase çorba midede önemli bir yer kaplar. Bunun altında yatan en önemli bilimsel gerçek şudur: Su oranı yüksek ama farklı besin gruplarını bir kasede yediğiniz için besleyici değeri yüksek çorbanın kalorisinin de düşük olmasına karşın midede doygunluk sinyalleri beyine daha hızlı iletiliyor. Çorba çeşitleri içinde kemik veya tavuk suyuna yapılanların, içinde et veya tavuk parçaları bulunanların, tahıl içeren çorba çeşitlerinin, örneğin erişteli çorbaların daha çok tokluk sağladığını unutmamalısınız.