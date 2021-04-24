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Giriş Tarihi: 24.04.2021 10:04 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 10:55

Bu besinlerle daha rahat tutacaksınız

Vücudumuz tutmaya alıştı... Lakin yaklaşık 15 saat süren oruç süresini sağlıklı bir şekilde geçirmek için süper besinlerden oluşan öğünleri tercih etmeniz önemli. Peki nedir bu ve oruç sürecinde bize nasıl fayda sağlıyor? O zaman başlıyoruz anlatmaya...

SELAHATTİN DÖNMEZ
Bu besinlerle daha rahat oruç tutacaksınız

Orucun 12. günündeyiz ve bedenimiz artık uzun süren açlığa çoktan alıştı diyebilirim. Bu dönemin gün boyu süren açlığın metabolizma üzerindeki faydalarının da etkin bir şekilde görülmeye başlandığı zaman aralığı olduğunu ifade etmeliyim. Pankreas artık aşırı insülin salgılamıyor, gün boyu vücudumuz kan şekeri dengesini kolayca sağlayabiliyor. Mide asidi ve enzimleri, iftar ve sahurda yenen besinleri daha hızlı sindirebiliyor.

Bu besinlerle daha rahat oruç tutacaksınız

Orucun ilk 10 gününden sonra iftarda daha az porsiyonda yemek yiyerek doymaya başlanıyor ve sıvı alımı da biraz azalıyor diyebilirim. Bu nedenle iftar ile arası en az altı-sekiz bardak su içmeyi unutmayın. Fakat bu süreci herkesin bu kadar kolay atlatamayacağı gerçeğini de göz ardı etmememiz gerekiyor.

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Bu besinlerle daha rahat oruç tutacaksınız

Her ne kadar birçok kişi daha konforlu bir düzenine alışabilse de orucu zor geçiren kişilerin sayısı da önemli yoğunlukta. İşte bu durumu yaşayanlar için oruç tutmayı kolaylaştıran, süper besinlerden oluşan öğünler yemek, sizin daha dinç bir oruç süreci yaşamanıza destek olacaktır.

Bu besinlerle daha rahat oruç tutacaksınız

TAHIL VE ETLİ ÇORBALAR: Çorba doyurucudur. Büyük bir kase çorba midede önemli bir yer kaplar. Bunun altında yatan en önemli bilimsel gerçek şudur: Su oranı yüksek ama farklı gruplarını bir kasede yediğiniz için besleyici değeri yüksek çorbanın kalorisinin de düşük olmasına karşın midede doygunluk sinyalleri beyine daha hızlı iletiliyor. Çorba çeşitleri içinde kemik veya tavuk suyuna yapılanların, içinde et veya tavuk parçaları bulunanların, tahıl içeren çorba çeşitlerinin, örneğin erişteli çorbaların daha çok tokluk sağladığını unutmamalısınız.

Bu besinlerle daha rahat oruç tutacaksınız

YEŞİLLİKLERDEN SALATALAR: Su oranı yüksek, düşük kalorili ve hastalıklardan koruyan biyoaktif bileşenlerden, zengin sebzelerden hazırlayacağınız salataların kolay tutmak için ideal olduğunu asla unutmayın. Kırmızı ve yeşil biber, marul, aysberg, kuru soğan, taze soğan, sarımsak, maydanoz, tere, taze nane, taze kekik, roka, taze biberiye, salatalık, domates, alabaş, turp, kırmızı pancar, dere otu ve kırmızı lahana ile salataları çeşitlendirip lezzetlendirebilirsiniz. Havuç gibi nişasta içeriği yüksek sebzeleri de salataya eklemenizde hiç bir sakınca olmadığını da eklemek isterim.

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