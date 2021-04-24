Bu besinlerle daha rahat oruç tutacaksınız

YEŞİLLİKLERDEN SALATALAR: Su oranı yüksek, düşük kalorili ve hastalıklardan koruyan biyoaktif bileşenlerden, zengin sebzelerden hazırlayacağınız salataların kolay oruç tutmak için ideal besinler olduğunu asla unutmayın. Kırmızı ve yeşil biber, marul, aysberg, kuru soğan, taze soğan, sarımsak, maydanoz, tere, taze nane, taze kekik, roka, taze biberiye, salatalık, domates, alabaş, turp, kırmızı pancar, dere otu ve kırmızı lahana ile salataları çeşitlendirip lezzetlendirebilirsiniz. Havuç gibi nişasta içeriği yüksek sebzeleri de salataya eklemenizde hiç bir sakınca olmadığını da eklemek isterim.