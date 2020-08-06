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Haberler Galeri Bu faydasını kimse bilmiyordu! Direkt beyni etkiliyor...

Bu faydasını kimse bilmiyordu! Direkt beyni etkiliyor...

Halsizlik, yorgunluk gibi problemler son zamanlarda en sık karşılaşılan rahatsızlıklardır. Serotonin seviyesinde meydana gelen azalma öğrenme, ruh hali, uyku ve damar sağlığı başta olmak üzere kaygı, migren, kusma ve iştah kaybı gibi rahatsızlıkların oluşmasında önemli bir role sahiptir. Gün içinde tükettiğimiz birçok besinin faydasını bilmiyoruz. Bu besinler beyni direkt etkiliyor ve mutluluk hormonu olarak bilinen serotoninin salgılanmasını sağlar. Serotonin seviyesini yükseltmek için mutlaka bu besinleri tüketmek gerekiyor. İşte serotonin seviyesini yükselten ve beyni direkt etkileyen besinler...

Giriş Tarihi: 06.08.2020 08:11 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 08:13
Bu faydasını kimse bilmiyordu! Direkt beyni etkiliyor...

Halsizlik, yorgunluk gibi problemler son zamanlarda en sık karşılaşılan rahatsızlıklardır. Serotonin seviyesinde meydana gelen azalma öğrenme, ruh hali, uyku ve damar sağlığı başta olmak üzere kaygı, migren, kusma ve iştah kaybı gibi rahatsızlıkların oluşmasında önemli bir role sahiptir. Gün içinde tükettiğimiz birçok besinin faydasını bilmiyoruz. Bu besinler beyni direkt etkiliyor ve mutluluk hormonu olarak bilinen serotoninin salgılanmasını sağlar. Serotonin seviyesini yükseltmek için mutlaka bu besinleri tüketmek gerekiyor. İşte serotonin seviyesini yükselten ve beyni direkt etkileyen besinler...

Bu faydasını kimse bilmiyordu! Direkt beyni etkiliyor...

Serotonin, beynin bir bölgesinden diğerine gönderilen sinyallerin taşınmasına yarayan, sinir taşıyıcısı (nörotransmitter) kimyasaldır. Birincil işlevleri beyin bölgesinde olmasına karşın ana kaynağı sindirim sistemi ve kandaki pıhtı hücreleri olan trombositlerdir.

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Bu faydasını kimse bilmiyordu! Direkt beyni etkiliyor...

Serotonin seviyesinde meydana gelen azalma öğrenme, ruh hali, uyku ve damar sağlığı başta olmak üzere kaygı, migren, kusma ve iştah kaybı gibi rahatsızlıkların oluşmasında önemli bir role sahiptir.

Bu faydasını kimse bilmiyordu! Direkt beyni etkiliyor...

Serotonin seviyesini yükseltmek için pek çok ilaç bulunmaktadır ve antidepresanların çoğu serotonin seviyesini arttırıcı etkiye sahiptir.

Bu faydasını kimse bilmiyordu! Direkt beyni etkiliyor...

Ancak serotonin azlığı, ilaç kullanmanızı gerektirecek kadar ciddi bir boyutta değilse beslenmenize serotonin (serotonin üretimine yardımcı olan) içeren yiyecekleri ekleyerek eksikliğinin neden olduğu sorunları önemli oranda azaltabilirsiniz.

Bu faydasını kimse bilmiyordu! Direkt beyni etkiliyor...

SEROTONİN İÇEREN BESİNLER

Serotonin içeren yiyecekleri "mutluluk veren", "ruh halini yukarı çeken", "enerji veren" yiyecekler olarak adlandırmak pek yanlış olmaz. Çünkü serotonin eksikliği kendini çoğunlukla nedeni tam olarak belirlenemeyen mutsuzluk, halsizlik, uykusuzluk olarak gösterir. Bu gıdaları daha çok tüketerek serotonin seviyesini yükseltebilirsiniz. İşte

Bu faydasını kimse bilmiyordu! Direkt beyni etkiliyor...

TAHILLAR:

Kompleks B vitaminleri bakımından zengin esmer pirinç, buğday tohumu, kepekli tahıllar, maya özü gibi besinler serotonin üretimine yardımcı olan gıdalar arasındadır.

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