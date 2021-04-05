HaberlerGaleriBu uygulama sesten koronavirüs teşhisi yapabiliyor! Peki tam olarak nasıl çalışıyor?
Giriş Tarihi: 05.04.2021 12:26Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 12:36
Bu uygulama sesten koronavirüs teşhisi yapabiliyor! Peki tam olarak nasıl çalışıyor?
Koronavirüsü teşhis etmek için yeni yöntemler geliştiriliyor. Kısa süre önce bu yöntemler arasına yapay zeka destekli bir uygulama eklendi. Bu uygulama bir kişinin sesinden koronavirüse yakalanıp, yakalanmadığını tahmin edebiliyor. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...