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Haberler Galeri Bu uygulama sesten koronavirüs teşhisi yapabiliyor! Peki tam olarak nasıl çalışıyor?
Giriş Tarihi: 05.04.2021 12:26 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 12:36

Bu uygulama sesten teşhisi yapabiliyor! Peki tam olarak nasıl çalışıyor?

Koronavirüsü teşhis etmek için yeni yöntemler geliştiriliyor. Kısa süre önce bu yöntemler arasına yapay zeka destekli bir uygulama eklendi. Bu uygulama bir kişinin sesinden koronavirüse yakalanıp, yakalanmadığını tahmin edebiliyor. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

SABAH İNTERNET
Bu uygulama sesten koronavirüs teşhisi yapabiliyor! Peki tam olarak nasıl çalışıyor?

Bilim insanları koronavirüsün tespit edilmesiyle ilgili yeni çalışmalar yapıyorlar. Bu çalışmalara teknoloji şirketleri de destek veriyor. Nextweb'in haberine göre Vocalis isimli bir şirket, koronavirüsü tanımlayan yapay zeka destekli uygulama geliştirdi. Asemptomatik hastalar belirti göstermediği koronavirüsü tespit etmek için zor olabiliyor, fakat Vocalis'in yeni çözümü yardımcı olabilir.

Bu uygulama sesten koronavirüs teşhisi yapabiliyor! Peki tam olarak nasıl çalışıyor?

NASIL ÇALIŞIYOR?

Vocalis'in uygulaması bir kişiden toplanan ses verisini analiz ederek, olası bir hastalığın özelliklerini belirleyen bir teknoloji içeriyor. Şirketin algoritması bir ses örneğinden 512 özellik çıkartıyor ve bunu görüntüye döküyor. Uygulama yapay zeka yardımıyla bu görüntüden ateş, baş ağrısı ve nefes darlığı gibi semptomların sesli biyobelirteçlerini tanımlayarak tahmin yapıyor. Vocalis algoritması farklı dillerde konuşan 275 binden fazla kişinin sesiyle eğitilmiş.

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Bu uygulama sesten koronavirüs teşhisi yapabiliyor! Peki tam olarak nasıl çalışıyor?

ASEMPTOMATİK İNSANLARI DOĞRU TAHMİN ETTİ

2019'da kurulan İsrail merkezli bir şirket olan Vocalis, geçtiğimiz şubat ayında Hindistan'da 2000 katılımcının yer aldığı bir çalışma gerçekleştirdi.

Bu uygulama sesten koronavirüs teşhisi yapabiliyor! Peki tam olarak nasıl çalışıyor?

Katılımcılar İngilizce, Hintçe, Marathi ve Gujarati dahil olmak üzere birçok farklı dilde konuşuyordu. Vocalis, algoritmanın doğruluğunu ölçmek için akıllı telefonlara uygulama yükledi. Çalışmanın sonucunda ise algoritmanın koronavirüsü tespit etmede %81,2 oranında başarılı oldu. Bu kişilerin çoğu asemptomatik hastalardı.

Bu uygulama sesten koronavirüs teşhisi yapabiliyor! Peki tam olarak nasıl çalışıyor?

Vocalis'in araçları şu anda ABD, Şili, Endonezya, Güney Afrika, Romanya ve Lüksemburg'taki kamu ve özel kurumlarda kullanılıyor.

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