Bu uygulama sesten koronavirüs teşhisi yapabiliyor! Peki tam olarak nasıl çalışıyor?

NASIL ÇALIŞIYOR?

Vocalis'in uygulaması bir kişiden toplanan ses verisini analiz ederek, olası bir hastalığın özelliklerini belirleyen bir teknoloji içeriyor. Şirketin algoritması bir ses örneğinden 512 özellik çıkartıyor ve bunu görüntüye döküyor. Uygulama yapay zeka yardımıyla bu görüntüden ateş, baş ağrısı ve nefes darlığı gibi semptomların sesli biyobelirteçlerini tanımlayarak tahmin yapıyor. Vocalis algoritması farklı dillerde konuşan 275 binden fazla kişinin sesiyle eğitilmiş.