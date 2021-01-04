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Bu yiyeceklere dikkat! Böbrek taşına neden oluyor

, yaşamın devam edebilmesi için atık maddelerin vücuttan atılmasını sağlamaktadır. Günlük hayatta tükettiğimiz besinler vücudumuzda farklı etkiler yaratabiliyor. Son araştırmalara göre uzmanlar bazı besinlerin böbrek taşına neden olduğunu ortaya çıkardı. düşürmek, doğum sancısı kadar zorlu bir süreç. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Ali Murat Gökçe, böbrek taşlarının ne olduğunu ve korunma yöntemlerini anlattı. Hangi besinler böbrek taşına neden olur? Böbrek taşından korunmanın yöntemleri nelerdir? İşte böbrek taşına neden olan besinler...

Giriş Tarihi: 04.01.2021 14:29 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 14:29
Bu yiyeceklere dikkat! Böbrek taşına neden oluyor

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Ali Murat Gökçe, böbrek taşlarının ne olduğunu ve korunma yöntemlerini anlattı. Hangi besinler böbrek taşına neden olur? Böbrek taşından korunmanın yöntemleri nelerdir? İşte böbrek taşına neden olan besinler...

Bu yiyeceklere dikkat! Böbrek taşına neden oluyor

BÖBREK TAŞI NEDİR, NASIL OLUŞUR?

Besinlerle vücuda aşırı alınan ya da vücutta oluşan maddelerin kandaki yoğunluğu artarsa, böbreklerden süzülerek idrara geçen miktar artacaktır. Vücuda alınan su miktarı azaldığında ya da su kaybının arttığı durumlarda ise daha az miktarda ve daha fazla yoğunlukta idrar oluşacaktır.

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Bu yiyeceklere dikkat! Böbrek taşına neden oluyor

Bu sebeplerden dolayı böbreklerden süzülen tuzlar, atık ve kimyasal maddelerin idrardaki yoğunlukları belirli bir eşik değerini aşınca kristalleşir. Kalsiyum, oksalat ve ürik asit maddelerinin kristalleşmesi sonucu birbirine yapışarak kumları ve bunlar da birleşerek taşları oluşturur.

Bu yiyeceklere dikkat! Böbrek taşına neden oluyor

BÖBREK TAŞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Belirtiler; böbrek taşının büyüklüğüne, yerine ve tıkanma yapıp yapmadığına göre değişiklik gösterir. Böbrek taşının en sık rastlanan belirtisi, böbreğin olduğu bölgedeki ağrıdır. Taş, böbrek içinde kaldığı ve üst idrar yoluna girmediği sürece herhangi bir belirti vermez. Biraz büyük taşlar hastalarda hafif yan ağrısı şeklinde kendini hissettirebileceği gibi bazen ağrı çok şiddetli kriz şeklinde olabilir.

Bu yiyeceklere dikkat! Böbrek taşına neden oluyor

Genellikle taş böbrekten hareket edip üreter denilen üst idrar kanalına girince ağrıların şiddeti ani artış gösterir. Bu ağrının sebebi taşın idrar yolunu tıkaması sonucunda böbrek ve taşın gerisinde kalan idrar kanalının şişerek gerilmesidir.

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