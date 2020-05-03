Bu yöntem sayesinde dişleriniz bembeyaz olacak! İşte dişleri beyazlatmanın kolay yolu

Doğal yöntemlerle diş beyazlatmanın yolları merak konusu oldu. Birçok uzmanın tavsiyeleri üzerine insanlar kimyasal maddeler yerine doğal yöntemleri tercih etmeye başladı. Çoğumuzun şikayeti aynı: Dişlerimizi sık fırçalamamıza rağmen, renkleri istediğimiz kadar beyaz değildir. Pahalı ürün veya tedavilere tonlarca para harcamadan daha beyaz dişler ister misiniz? Bu besinlerle evde kendi diş macununuzu yaparak dişleriniz beyazlatmanız mümkün. Peki doğal diş macunu nasıl hazırlanır? Doğal diş macunu yaparken hangi besinler kullanılır? İşte dişleri beyazlatan doğal diş macunu tarifi...