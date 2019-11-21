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  • Çam kozalağının faydaları nelerdir? İşte çam kozalağının inaılmaz faydaları...

Çam kozalağının faydaları nelerdir? İşte çam kozalağının inaılmaz faydaları...

Çam kozalağı genellikle süs eşyalarında kullanılır. Çoğu kişi bilmezse de çam kozalağının insan sağlığına inanılmaz faydaları vardır. Özellikle mevsim geçişlerinde yaşanan üst solunum yolu hastalıkları için birebir fayda sağlayan çam kozalağı suyu hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık. Pek çam kozalağının faydaları nedir? Çam kozalağını kaynatıp suyunu içerseniz ne olur? İşte yanıtı...

Giriş Tarihi: 21.11.2019 14:42 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 14:45
Çam kozalağının faydaları nelerdir? İşte çam kozalağının inaılmaz faydaları...

Çam kozalağı genellikle süs eşyalarında kullanılır. Çoğu kişi bilmezse de çam kozalağının insan sağlığına inanılmaz faydaları vardır.

Çam kozalağının faydaları nelerdir? İşte çam kozalağının inaılmaz faydaları...

Özellikle mevsim geçişlerinde yaşanan üst solunum yolu hastalıkları için birebir fayda sağlayan çam kozalağı suyu hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık. Pek çam kozalağının faydaları nedir? Çam kozalağını kaynatıp suyunu içerseniz ne olur? İşte yanıtı...

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Çam kozalağının faydaları nelerdir? İşte çam kozalağının inaılmaz faydaları...

Genellikle süs amaçlı kullanılan çam kozalağı insan sağlığı için oldukça faydalı. Özellikle kaynatılıp hazırlanan kozalak şurubunun solunum yolu hastalıklarından olan astıma ve bronşte iyi geldiği söyleniyor.

Çam kozalağının faydaları nelerdir? İşte çam kozalağının inaılmaz faydaları...

Çam kozalağı ve kozalak şurubunun faydaları çok az kişi tarafından bilinir. Oysak çam kozalağından sadece süs amaçlı değil, sağlıklı karışımlar hazırlamak için de fayda sağlanabilir.

Çam kozalağının faydaları nelerdir? İşte çam kozalağının inaılmaz faydaları...

KOZALAK ŞURUBU NASIL YAPILIR?

5 adet çam kozalağı geniş bir tencereye konur. Üzerini geçecek kadar su ilave edilir. Bu halde 24 saat boyunca bekletilir. Ardından tencere ocağa alınarak yarım saat kaynatılır. Yumuşayan çam kozalakları suyun içinden çıkarılır. İçine birkaç yemek kaşığı bal ilave edilir. Hazırlanan çam kozalağı şurubu arzu edildiğinde içilebilir. Günlük tüketim br çay bardağı ile sınırlı olmalıdır.

Çam kozalağının faydaları nelerdir? İşte çam kozalağının inaılmaz faydaları...

ÇAM KOZALAĞININ REÇELİ DE FAYDALI

Yarım kilo kozalak ve 10 adet kuru incirin üzeri yarım kilo şekerle kapatılmalı, iki üç saat kadar beklenmelidir. Ardından üzerlerini geçene kadar su lave edilerek ateşte kaynatma işlemi yapılmalıdır. Su koyulaşıp kıvam alana kadar kaynatılmalı, oluşan köpükler alınmalıdır.

Çam kozalağının faydaları nelerdir? İşte çam kozalağının inaılmaz faydaları...

ÇAM KOZALAĞI ŞURUBUNUN FAYDALARI

  • Kozalak şurubu, astım ve bronşit gibi hastalıklarda tedavi edici etkiye sahiptir.
  • Akciğerlerin temizlenmesine yardımcı olur.

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