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temizleyen mucize !

Sigaranın vücuda zararları sayılamayacak kadar çoktur. Sigara dumanı, çoğu ve kanserojen olan 4800'den fazla farklı madde içerir. Dumanın solunması halinde, bu toksinler akciğerler tarafından emilir ve vücuda dağılır. Sigara içmek, kardiyovasküler hastalıklar, kronik solunum sistemi hastalıkları, kanser ve tip 2 diyabet gibi kronik bulaşıcı olmayan hastalıklar için en önemli risk faktörlerinden biridir. Sigarayı bırakmak isteyenler için uzmanlar çeşitli öneriyorlar. Peki sigarayı bırakmak isteyenlerin mutlaka tüketmesi gereken besinler neler? Vücudu nikotinden arındırıp temizlemeyi sağlayan maddeler hangi besinlerde bulunur? İşte ciğerleri temizleyen ve vücudu nikotinden arındıran süper besinler...

Giriş Tarihi: 12.10.2020 09:54 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021 16:42
Ciğerleri temizleyen mucize gıdalar!

Sigarayı bırakmak isteyenler için uzmanlar çeşitli öneriyorlar. Peki sigarayı bırakmak isteyenlerin mutlaka tüketmesi gereken besinler neler? Vücudu nikotinden arındırıp temizlemeyi sağlayan maddeler hangi besinlerde bulunur? İşte ciğerleri temizleyen ve vücudu nikotinden arındıran süper besinler...

Ciğerleri temizleyen mucize gıdalar!

Kivi: Nikotini vücuttan atmanızı sağlar.

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Ciğerleri temizleyen mucize gıdalar!

Zencefil: Akciğerlerin temizlenmesine olanak sağlar ve sigara içme isteğini azaltır.

Ciğerleri temizleyen mucize gıdalar!

Havuç suyu: Eğer siz bir tiryakiyseniz nikotinin vücudunuzda 3 gün kaldığını bilmelisiniz. Ancak nikotinin zararlı etkilerine karşı havuç suyu içebilirsiniz.

Ciğerleri temizleyen mucize gıdalar!

Havuç suyu, sigaranın erkenden yaşlanmasına neden olan cildin kendini yenilemesini ve nikotinden arınmasını sağlar.

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