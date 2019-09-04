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Çocuklarınızı doğadan uzak tutmayın!

konu hakkında önemli bilgiler verdi. üşüttükleri için mi hasta olurlar? Poliklinikte duyduğum en sık sorudur? Çocuğum üşütmüş mü?

Giriş Tarihi: 04.09.2019 14:58 Güncelleme Tarihi: 04.09.2019 15:02
Çocuklarınızı doğadan uzak tutmayın!

Her hastalık için üşütüldüğüne inandığımız bir bölge vardır. Midesini üşüttü kusuyor, ayaklarını üşüttü idrar yolu iltihaplandı,rüzgara soğuğa çıktı boğazı şişti gibi. Bazen anneler sokakta yalın ayak gezen hasta olmuyor ben o kadar dikkat ediyorum benim çocuğum hasta oluyor diye yakınırlar. Aşırı sıcak ve korunaklı evlerde üşümesin diye günlerce sokağa çıkarılmayan gezdirmek için ise AVM'lerden başka seçeneği olmayan çocuklarımızda özellikle okul dönemi ile birlikte hastalıklarda sıklaşır.

Çocuklarınızı doğadan uzak tutmayın!

Unutulmamalı ki aslında sık hastalanmaların en önemli nedeni üşütme değildir, enfeksiyon yapan mikroplar ve bu mikroplara ve hava koşullarına yabancı olan bünyelerdir. Çocuklarımıza sevgiyi ve gıdayı bolca sunduğumuz gibi, her hava koşulunu ve doğa sürecini de sunabilmeliyiz. Mutlaka programımızda çocuklarımızın sokakta geçireceği zamanlar belirlemeliyiz. Çalışan aileler olarak özellikle hafta sonları mümkünse orman, piknik alanı, deniz kenarlarında en azından mahalle parkında çocuklarımızla gezintiler düzenlemeliyiz. Sağlıklı bağışıklık sistemli olgunlaşması için çocukların hava, toprak ve diğer canlılar ile etkileşim içinde olmaları önemli bir gereksinimdir.

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Çocuklarınızı doğadan uzak tutmayın!
Çocuklarınızı doğadan uzak tutmayın!
Çocuklarınızı doğadan uzak tutmayın!
Çocuklarınızı doğadan uzak tutmayın!
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