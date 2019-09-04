Çocuklarınızı doğadan uzak tutmayın!

Unutulmamalı ki aslında sık hastalanmaların en önemli nedeni üşütme değildir, enfeksiyon yapan mikroplar ve bu mikroplara ve hava koşullarına yabancı olan bünyelerdir. Çocuklarımıza sevgiyi ve gıdayı bolca sunduğumuz gibi, her hava koşulunu ve doğa sürecini de sunabilmeliyiz. Mutlaka programımızda çocuklarımızın sokakta geçireceği zamanlar belirlemeliyiz. Çalışan aileler olarak özellikle hafta sonları mümkünse orman, piknik alanı, deniz kenarlarında en azından mahalle parkında çocuklarımızla gezintiler düzenlemeliyiz. Sağlıklı bağışıklık sistemli olgunlaşması için çocukların hava, toprak ve diğer canlılar ile etkileşim içinde olmaları önemli bir gereksinimdir.