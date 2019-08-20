Çölyak hastaları dikkat!

Çölyak hastalarının uzak durması gereken besinlerin temelinde glutenin olduğunu ifade eden Diyetisyen Mısırlı, "Ekmek, pide, makarna, tahıl gevreği, gözleme, salça, sos, pasta, kek, çörek, etimek, galeta, kraker, bisküvi, pasta, irmik ve kepek gibi gıdalardan glütensiz ibaresi belirtilmediği sürece kesinlikle kaçınılmalı. Ancak bunların dışında serbest olan ve gluten barındırmayan besinler diyete eklenerek replase edilebilir. Gluten içermeyen ürünler arasında ise mısır, beyaz pirinç, soya, karabuğday, patates unu, keten tohumu, mercimek, fasulye, nohut, fındık, fıstık, badem, ceviz, meyveler, sebzeler, peynir, mandıra sütü, yoğurt, turşu, boza, sirke, nar suyu ve nar ekşisi sayabiliriz" diye konuştu.