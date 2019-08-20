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hastaları dikkat!

, son dönemlerde sıklıkla karşılaşmaya başladığımız ve önüne geçilmediği taktirde oldukça ciddi sonuçlar doğuran bir hastalık haline gelen hastalığı konusunda uyardı.

Giriş Tarihi: 20.08.2019 09:41 Güncelleme Tarihi: 20.08.2019 09:44
Çölyak hastaları dikkat!

hastalığı, genetik olarak glutene duyarlı bireylerde görülen ve gluten içeren besinlerin alınması sonucunda gelişen ince bağırsak iltihaplanması ile ortaya çıktığını anlatan Diyetisyen Ezgi Mısırlı, "Hastalığın risklerinden biri de belirtileri birçok kişide alarm vermeden meydana gelebilir.

Çölyak hastaları dikkat!

Sindirim sistemi şikayetleri olmadan da bu hastalık sinyal verebilir ancak dikkatli olunarak vücudun verdiği tepkiler ayırt edici olabilir. hastalığının en çok görülen belirtileri: Karın ağrısı, ishal, karında şişlik, kilo kaybı, kemik erimesi, bel ve eklem ağrıları, kas ağrıları ve krampları, ağız içerisinde gelişen yaralar, kansızlık, halsizlik, çarpıntı, çabuk yorulma ve saç dökülmesi olarak sıralanabilir" dedi.

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Çölyak hastaları dikkat!

hastalarının uzak durması gereken besinlerin temelinde glutenin olduğunu ifade eden Diyetisyen Mısırlı, "Ekmek, pide, makarna, tahıl gevreği, gözleme, salça, sos, pasta, kek, çörek, etimek, galeta, kraker, bisküvi, pasta, irmik ve kepek gibi gıdalardan glütensiz ibaresi belirtilmediği sürece kesinlikle kaçınılmalı. Ancak bunların dışında serbest olan ve gluten barındırmayan besinler diyete eklenerek replase edilebilir. Gluten içermeyen ürünler arasında ise mısır, beyaz pirinç, soya, karabuğday, patates unu, keten tohumu, mercimek, fasulye, nohut, fındık, fıstık, badem, ceviz, meyveler, sebzeler, peynir, mandıra sütü, yoğurt, turşu, boza, sirke, nar suyu ve nar ekşisi sayabiliriz" diye konuştu.

Çölyak hastaları dikkat!

her yaşta ortaya çıkabilen bir hastalık olduğundan sürekli tetikte olmalı ve farkındalık gerektirdiğini kaydeden Diyetisyen Mısırlı, "Ancak çocukluk çağında çölyak tanısı koymak çok daha kolay olacağından bebeğiniz veya çocuğunuzda aniden ortaya çıkanların ağrıları, ishal, ateş, kusma- bulantı, kızarıklıklara ekstra hassasiyet göstermekte fayda var" açıklamalarında bulundu.

Çölyak hastaları dikkat!
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Çölyak hastaları dikkat!
Çölyak hastaları dikkat!
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