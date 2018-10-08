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  • Çürük dişleri tedavi ettiği ortaya çıktı! Kırk yıl düşünseniz aklınıza gelmez...

leri tedavi ettiği ortaya çıktı! Kırk yıl düşünseniz aklınıza gelmez...

Giriş Tarihi: 08.10.2018 10:34 Güncelleme Tarihi: 08.10.2018 10:39
Çürük dişleri tedavi ettiği ortaya çıktı! Kırk yıl düşünseniz aklınıza gelmez...

Kuzey İrlanda'nın Belfast Queen's Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, her zaman kullanılan o hapın hafif dozda bile alındığında dişlerin yenilenmesini ve çürüklerin tedavi edilmesini sağladığı ortaya çıktı.

Çürük dişleri tedavi ettiği ortaya çıktı! Kırk yıl düşünseniz aklınıza gelmez...

Diş sinirinin iltihaplanması ve diş ağrısına sebep olan çürükler genelde dolgu teknolojisi ile tedavi ediliyor. Fakat bu dolguların zamanla değiştirilmesi gerekiyor.

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Çürük dişleri tedavi ettiği ortaya çıktı! Kırk yıl düşünseniz aklınıza gelmez...

Queen's Üniversitesi Diş Hekimliği ve Biyomedikal Bilimler Fakültesi öğretim görevlisi Profesör Ikhlas El Karim, yaptığı araştırmayla dolguya olan gereksinimi ortadan kaldıracak bir sonuç elde etti.

Çürük dişleri tedavi ettiği ortaya çıktı! Kırk yıl düşünseniz aklınıza gelmez...

Araştırmaya göre diş kök hücrelerinin işlevini arttırıyor ve hasarlı dişlerin kendisini yenilemesini sağlıyor.

Çürük dişleri tedavi ettiği ortaya çıktı! Kırk yıl düşünseniz aklınıza gelmez...

Ancak her ilacın bir yan etkisi bulunduğu için evde kesinlikle kontrolsüz bir şekilde tüketilmemesi gerekir.

Çürük dişleri tedavi ettiği ortaya çıktı! Kırk yıl düşünseniz aklınıza gelmez...

Evinizde uygulayacağınız bu yöntemlerle dişlerinizi kısa sürede beyazlatmanız mümkün.

Gelin bu pratik bilgileri birlikte öğrenelim...

Çürük dişleri tedavi ettiği ortaya çıktı! Kırk yıl düşünseniz aklınıza gelmez...

Muz kabuğu

Muz kabuğunun iç kısmı potasyum, manganez ve magnezyum gibi mineraller açısından oldukça zengindir. Bu mineraller diş minesi tarafından emilir ve beyazlatıcı etki gösterir. Dişlerinizi fırçaladıktan sonra muz kabuğunun içini dişlerinize sürün ve 2 dakika bekletin. Ardından iyice durulayın.

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