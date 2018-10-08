Çürük dişleri tedavi ettiği ortaya çıktı! Kırk yıl düşünseniz aklınıza gelmez...

Muz kabuğu

Muz kabuğunun iç kısmı potasyum, manganez ve magnezyum gibi mineraller açısından oldukça zengindir. Bu mineraller diş minesi tarafından emilir ve beyazlatıcı etki gösterir. Dişlerinizi fırçaladıktan sonra muz kabuğunun içini dişlerinize sürün ve 2 dakika bekletin. Ardından iyice durulayın.