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almazsanız...

Giriş Tarihi: 28.11.2018 09:26 Güncelleme Tarihi: 28.11.2018 09:31
D vitamini almazsanız...

D vitamininin temel görevi vücudun kalsiyumu emmesine yardımcı olmaktır ve buna bağlı olarak kemik gelişiminde önemli bir rolü vardır. Özellikle kemik gelişiminin devam ettiği büyüme döneminde yeterli almak büyümenin yavaşlamaması ve kemik dokusu üretimi açısından çok önemlidir.

D vitamini almazsanız...

İlerlemiş eksikliği yetişkinlerde osteoporoz, çocuklarda ise raşitizme yol açabilir. D vitamini bulunan besinleri tüketmek dışında, yeterli oranda D vitamini için gün ışığından faydalanabilirsiniz. Çünkü vücudumuz güneş ışığını kullanarak D vitamini üretme yeteneğine sahiptir.

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D vitamini almazsanız...

Bulutsuz bir günde güneşe çıkıp 10-15 dakika boyunca güneş ışığı almak vücudun ihtiyaç duyduğu D vitaminini büyük oranda karşılamaya yeter. Tabii ne kadar güneşte kalınması gerektiği kişinin cilt rengine ve günün saatine bağlı olarak bir kaç dakikalık farklılıklar gösterebilir ancak, güneş için en önemli kaynaktır. Bu nedenle "gün ışığı vitamini" olarak anılır.

D vitamini almazsanız...

Cildinizin ne kadar büyük bölümünü güneşte tutabilirseniz (yüz, bacaklar, kollar, sırt bölgesi) cildiniz yanmaya başlamadan maksimum oranda üretimi sağlayabilirsiniz.

D vitamini almazsanız...

bulunan besinlerin sayısı oldukça azdır. Doğal gıdalar dışında günümüzde bazı besinlere (süt, kahvaltılık gevrekler, soya sütü, margarin gibi) üretim aşamasında D vitamini takviyesi yapılmaktadır.

D vitamini almazsanız...

DOĞAL OLARAK D VİTAMİNİ BULUNAN BESİNLER İSE ŞU ŞEKİLDEDİR:

Peynir

Tereyağı

Yağlı balıklar

D vitamini almazsanız...

Ton balığı

Somon

Uskumru

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