D vitamini almazsanız...

D vitamininin temel görevi vücudun kalsiyumu emmesine yardımcı olmaktır ve buna bağlı olarak kemik gelişiminde önemli bir rolü vardır. Özellikle kemik gelişiminin devam ettiği büyüme döneminde yeterli D vitamini almak büyümenin yavaşlamaması ve kemik dokusu üretimi açısından çok önemlidir. İlerlemiş D vitamini eksikliği yetişkinlerde osteoporoz, çocuklarda ise raşitizme yol açabilir. D vitamini bulunan besinleri tüketmek dışında, yeterli oranda D vitamini için gün ışığından faydalanabilirsiniz. Çünkü vücudumuz güneş ışığını kullanarak D vitamini üretme yeteneğine sahiptir. Bulutsuz bir günde güneşe çıkıp 10-15 dakika boyunca güneş ışığı almak vücudun ihtiyaç duyduğu D vitaminini büyük oranda karşılamaya yeter. Tabii ne kadar güneşte kalınması gerektiği kişinin cilt rengine ve günün saatine bağlı olarak bir kaç dakikalık farklılıklar gösterebilir ancak, güneş D vitamini için en önemli kaynaktır. Bu nedenle 'gün ışığı vitamini' olarak anılır. Cildinizin ne kadar büyük bölümünü güneşte tutabilirseniz (yüz, bacaklar, kollar, sırt bölgesi) cildiniz yanmaya başlamadan maksimum oranda D vitamini üretimi sağlayabilirsiniz. D vitamini bulunan besinlerin sayısı oldukça azdır. Doğal gıdalar dışında günümüzde bazı besinlere (süt, kahvaltılık gevrekler, soya sütü, margarin gibi) üretim aşamasında D vitamini takviyesi yapılmaktadır. DOĞAL OLARAK D VİTAMİNİ BULUNAN BESİNLER İSE ŞU ŞEKİLDEDİR: Peynir Tereyağı Yağlı balıklar Ton balığı Somon Uskumru