D vitamini almazsanız...

Bulutsuz bir günde güneşe çıkıp 10-15 dakika boyunca güneş ışığı almak vücudun ihtiyaç duyduğu D vitaminini büyük oranda karşılamaya yeter. Tabii ne kadar güneşte kalınması gerektiği kişinin cilt rengine ve günün saatine bağlı olarak bir kaç dakikalık farklılıklar gösterebilir ancak, güneş D vitamini için en önemli kaynaktır. Bu nedenle "gün ışığı vitamini" olarak anılır.