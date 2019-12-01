D vitamini eksikliği bakın neye sebep oluyor! İşte D vitamini eksikliğinin önemli belirtileri

D vitamini, hem yetişkin hem çocuk sağlığı için gerekli olan vitaminler arasında yer almaktadır. D vitamini eksikliğinde hem yetişkinlerde hem de çocuklarda çeşitli sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Bu nedenle vitamin seviyelerinin istenilen düzeyde olması çok önemlidir. "Güneş girmeyen eve doktor girer" atasözünün doğruluğu gün geçtikçe yeni çalışmalarla destekleniyor. Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı koruma sağlayan D vitamininin eksikliği birçok hastalığa davetiye çıkarabiliyor. Uz. Dr. Aytaç Karadağ, D vitamini eksikliğinin yol açtığı sorunlar ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi. İşte D vitamini eksikliğinin önemli belirtileri...