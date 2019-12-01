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  • D vitamini eksikliği bakın neye sebep oluyor! İşte D vitamini eksikliğinin önemli belirtileri

eksikliği bakın neye sebep oluyor! İşte eksikliğinin önemli belirtileri

, hem yetişkin hem çocuk sağlığı için gerekli olan vitaminler arasında yer almaktadır. eksikliğinde hem yetişkinlerde hem de çocuklarda çeşitli sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Bu nedenle vitamin seviyelerinin istenilen düzeyde olması çok önemlidir. "Güneş girmeyen eve doktor girer" atasözünün doğruluğu gün geçtikçe yeni çalışmalarla destekleniyor. Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı koruma sağlayan D vitamininin eksikliği birçok hastalığa davetiye çıkarabiliyor. Uz. Dr. Aytaç Karadağ, D vitamini eksikliğinin yol açtığı sorunlar ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi. İşte D vitamini eksikliğinin önemli belirtileri...

Giriş Tarihi: 01.12.2019 15:26 Güncelleme Tarihi: 01.12.2019 15:34
D vitamini eksikliği bakın neye sebep oluyor! İşte D vitamini eksikliğinin önemli belirtileri

, hem yetişkin hem çocuk sağlığı için gerekli olan vitaminler arasında yer almaktadır. eksikliğinde hem yetişkinlerde hem de çocuklarda çeşitli sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Bu nedenle vitamin seviyelerinin istenilen düzeyde olması çok önemlidir. "Güneş girmeyen eve doktor girer" atasözünün doğruluğu gün geçtikçe yeni çalışmalarla destekleniyor. Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı koruma sağlayan D vitamininin eksikliği birçok hastalığa davetiye çıkarabiliyor. Uz. Dr. Aytaç Karadağ, D vitamini eksikliğinin yol açtığı sorunlar ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi. İşte D vitamini eksikliğinin önemli belirtileri...

D vitamini eksikliği bakın neye sebep oluyor! İşte D vitamini eksikliğinin önemli belirtileri

GÜNEŞTEN DOĞRU FAYDALANIN

Güneşin zararlı ışınlarının çeşitli cilt hastalıklarına sebep olduğu bilinse de güneşten tamamen kaçınmak da birçok sağlık sorununa yol açabilmektedir. Türkiye güneş gören bir iklime sahip olmasına rağmen çalışmalarda özellikle doğu illerinde % 90 oranında eksikliği görülmektedir. Vücudun gereksinim duyduğu D vitamininin % 90'ı güneş ışığıyla, % 10'u gıdalarla alınabilmektedir. Bu nedenle sadece uygun beslenmek ihtiyacını karşılayamamaktadır.

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D vitamini eksikliği bakın neye sebep oluyor! İşte D vitamini eksikliğinin önemli belirtileri

oluşturabilecek UV-B ışınları 11.00 - 15.00 saatleri arasında yeryüzüne indiği için, en faydalı zaman dilimi bu aralıktadır. Bu saatlerde koruyucu faktör kullanmadan 30 dakika tüm vücut olarak güneşlenildiğinde 20 bin ünite, sadece yüz, diz altı bacaklar ve eller olarak güneşlenildiğinde ise 3 bin ünite alınabilmektedir. D vitamini yağda eriyebilme özelliğine sahip olduğu için vücutta depolanabilmekte ve kış aylarında düzeyi yavaşça azalmaktadır. UV-A olarak adlandırılan sabah ve akşamüzeri güneş ışınlarının ise D vitamini üretimine katkısı olmadığı gibi üretilen vitaminin yapısını da bozabilmektedir.

D vitamini eksikliği bakın neye sebep oluyor! İşte D vitamini eksikliğinin önemli belirtileri

PLAZA HASTALIĞINDAN KORUNUN

Çok katlı, güneş görmeyen ofis ortamında çalışanların sayısı her geçen gün artmaktadır. Ofis çalışanlarında güneş ışınlarını yetersiz almaya bağlı eksikliği sık görüldüğü için aynı zamanda "Plaza hastalığı" olarak da isimlendirilen , yorgunluk hissini artırmaktadır.

D vitamini eksikliği bakın neye sebep oluyor! İşte D vitamini eksikliğinin önemli belirtileri

Özellikle mesai saati bittikten sonra adımları taşıyamayacak kadar bitkin, yapılan eforla uyumsuz bir yorgunluk hissi, mutsuzluk, konsantre olmakta zorluk çekmek, dikkati toparlayamamak, az yenmesine ve düzenli spor yapılmasına rağmen kilo vermekte zorluk yaşamak gibi problemler yaşanıyorsa düzeyine baktırılması tavsiye edilmektedir.

D vitamini eksikliği bakın neye sebep oluyor! İşte D vitamini eksikliğinin önemli belirtileri

D VİTAMİNİ EKSİĞİNİ KAPATMAK İÇİN BU BESİNLERİ BOL BOL TÜKETİN

Güneşten yeterince faydalanamadığımız sonbahar ve kış aylarında somon, sardalya, ton balığı, uskumru, balık yağı, karaciğer, yumurta sarısı, güneş görmüş mantar, süt, peynir, yoğurt, tereyağı, maydanoz, ısırgan otu gibi D vitamininden zengin gıdaların bolca tüketilmesi tavsiye edilmektedir.

D vitamini eksikliği bakın neye sebep oluyor! İşte D vitamini eksikliğinin önemli belirtileri

EKSİKLİĞİ BU HASTALIKLARA YOL AÇABİLİYOR

Eskiden sadece kemik erimesi yaptığı bilinir ve halk arasında güneş vitamini ya da kemik vitamini olarak adlandırılırdı. Ancak yeni çalışmalarla 2000 kadar genin bozuk ve eksik çalışmasına neden olduğu saptandı. eksikliğinin yol açabileceği hastalıklar şöyle sıralanmaktadır;

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