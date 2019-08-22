D vitamini eksikliği olanlar dikkat!

D vitamini eksikliği nelere sebebiyet verir?
Bu vitaminin eksikliği her yaş grubunu ve Türkiye popülasyonunun neredeyse yarısını etkileyen bir durumdur. Yeteri kadar güneş almamak ve bu vitamin yönünden zengin besinler tüketmemek vitamin eksikliği veya yetersizliği durumuna sebep olur.
Bu vitaminin eksikliği yorgunluk, genel vücut ağrısı, eklemlerde ve parmaklarda ağrı, kemik ağrısı, kuvvet kaybı ve saç dökülmesi, değişken ruh hali, uykusuzluk gibi belirtilerle anlaşılabilir. D vitaminin aşırı yetersizliği kanser, kronik yorgunluk, diyabet, hipertansiyon, depresyon, kemik hastalıkları ve kalp hastalıklarına yol açabilir.
Bu belirtiler bazen fark edilmediği için, rutin kan testleri ihmal edilmemelidir.