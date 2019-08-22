D vitamini eksikliği olanlar dikkat!

D vitamini açısından en zengin besin: Somon

Bu popüler yağlı balık, evinizde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz, lezzetli bir D vitamini kaynağıdır. Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı tarafından hazırlanan Ulusal Gıda Kompozisyonu Veri Tabanına göre, 100 gramlık (3,5 ons) bir porsiyon somon balığı 361 ila 685 IU arasında bu vitaminden içermektedir. Somon alınırken dikkat edilmesi gereken şeylerden biri, doğal yollardan avlanmış somon seçmektir. Çiftlik somonu, bu vitamin yönünden doğal yollardan avlanmış bir somon balığı kadar zengin değildir.

Balık türleri ve balık yağı genellikle bu vitamin açısından oldukça zengindir. Somon sevmiyorsanız, sardalya ve ringa balığı ya da ton balığı da, ihtiyacınız olan vitamini almanıza yardımcı olacaktır.