Demir eksikliğine karşı en etkili öneriler...

BU BESİNLERİ BİR ARADA VERMEYİN

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Eda Sünnetçi "Yeşil yapraklı sebzelerde bulunan demirin yapısı nedeniyle emilimi azdır ve kalsiyum içeren besinler ile birlikte alınması halinde demir emilimi azalır. Bu nedenle bir arada tükettirmeyin. Yine; süt ve süt ürünleri de demirin emilimini azalttığından pekmez ve yumurta ile aynı anda süt içirmeyin. Aralarında bir saat olmasına dikkat edin. Yumurtanın C vitamininden zengin yeşilliklerle verilmesi demir oranını artırıyor" diyor.