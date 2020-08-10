Demir eksikliğine karşı en etkili öneriler...

Ülkemizde yaklaşık her 10 çocuktan 4'ünde görülen demir eksikliği anemisi gittikçe yaygınlaşan önemli bir sorun. Vücutta oksijenin taşınmasından büyümeye yardımcı olmasına ve hastalıklardan korunmaya dek vazgeçilmez bir rolü olan demir besinlerle yeterince alınmadığında ve vücutta yetersiz kaldığında demir eksikliği anemisi gelişiyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Eda Sünnetçi "Anemi geliştiğinde çocukta çarpıntıdan iştahsızlık, halsizlik, baş dönmesi ve ağız içinde yaralara dek birçok bulgu ortaya çıkabilir; sık enfeksiyon geçirme, dikkatini toplayamama ve anlama güçlüğü yaşayabilir" diyor. Pandemi döneminde çocukların bağışıklığını desteklemek adına demirin özellikle önem taşıdığını vurgulayan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Eda Sünnetçi, çocuklarda demir eksikliğine karşı 7 etkili öneride bulundu; önemli mesajlar verdi.