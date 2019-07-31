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Dikkat! Bu belirtiler varsa vücudunuz istila altında! İşte ...

Dikkat! umursamadığınız , yorgunluklar başınıza dert açabilir. , stres ve uykusuzluk gibi herkesin sıkça dert yandığı sağlık sorunlarının başlıca sebebinin vücudumuzda biriken toksinlerden kaynaklandığını biliyor musunuz? Birçok hastalığın temelinde yatan vücudumuzda nasıl birikiyor? Vücutta biriktiğini gösteren belirtiler neler? Daha çok ? Vücuttaki toksinleri atmaya yardımcı hangileri? Öyle besinler var ki vücudunuzu tepeden tırnağa arındırıyor... İşte tüm bu soruların cevapları ve listesi...

Giriş Tarihi: 31.07.2019 11:16 Güncelleme Tarihi: 31.07.2019 11:22
Dikkat! Bu belirtiler varsa vücudunuz istila altında! İşte vücudu toksinlerden arındıran besinler...

Dikkat! umursamadığınız , yorgunluklar başınıza dert açabilir. , stres ve uykusuzluk gibi herkesin sıkça dert yandığı sağlık sorunlarının başlıca sebebinin vücudumuzda biriken toksinlerden kaynaklandığını biliyor musunuz? Birçok hastalığın temelinde yatan vücudumuzda nasıl birikiyor? Vücutta biriktiğini gösteren belirtiler neler? Daha çok ? Vücuttaki toksinleri atmaya yardımcı hangileri? Öyle besinler var ki vücudunuzu tepeden tırnağa arındırıyor... İşte tüm bu soruların cevapları ve listesi...

Dikkat! Bu belirtiler varsa vücudunuz istila altında! İşte vücudu toksinlerden arındıran besinler...

çevresel faktörlerden dolayı vücutta birikir. karaciğer, bağırsaklar, damarlar, lenf bezleri, tükürük bezler, ve akciğerlerde sıklıkla birikir ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlar. Hücrelerin kendilerini yenilemesine izin vermeyen zararlı bakterilerden oluşan toksinler ödem birikmesine sebebiyet verir.

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Dikkat! Bu belirtiler varsa vücudunuz istila altında! İşte vücudu toksinlerden arındıran besinler...

Bazı hastalar toksinlerden dolayı kilo aldıklarının farkına varmaz. Vücut toksinleri dışarı atmak için karaciğere ihtiyaç duyar ancak toksinleri vücuttan atan sistemin deforme olması birikmesine neden olur.

Dikkat! Bu belirtiler varsa vücudunuz istila altında! İşte vücudu toksinlerden arındıran besinler...

VÜCUTTA TOKSİN BİRİKTİĞİNİ GÖSTEREN BELİRTİLER

- Sürekli yorgun uykusuz hissetme birikiminin en yaygın belirtileri arasındadır. Uykudan uyanır uyanmaz yaşanan halsizlik vücudun gece toksinleri atmadığını gösterir. Gün içerisinde yorgunluğu gidermek için kahve, çay ve çikolata gibi besinlere başvurulur. Ancak bu besinlerin aşırı tüketilmesi toksini artırır. Bu da bağışıklık sisteminde ciddi sorunlarına neden olur.

Dikkat! Bu belirtiler varsa vücudunuz istila altında! İşte vücudu toksinlerden arındıran besinler...

- Şişkinlik, hazımsızlık, gaz, kabızlık ve şiddetli mide bağırsak ağrıları da olduğunu gösterir. Doğa işleyen bir vücut sisteminde dışkılama ya da idrar yolu ile toksin vücuttan atılır. Ancak burada yaşanan her hangi bir deformasyon toksin birikimine neden olur.

Dikkat! Bu belirtiler varsa vücudunuz istila altında! İşte vücudu toksinlerden arındıran besinler...

- Baş ağrısının her geçen gün artması diğer baş hastalıklarının yanı sır birikimine de işaret eder. Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bu birikim sinirlerin vücuda rahat sinyaller göndermesini engeller. Beyin sinyalleri almadığından bir takım sağlıksal komplikasyonlara zemin hazırlar.

Dikkat! Bu belirtiler varsa vücudunuz istila altında! İşte vücudu toksinlerden arındıran besinler...

- İstemsiz ve birden bire kilo alma da birikimi belirtileri arasında yer alır. Karaciğerin toksinleri temizlememesi akabinde gelişen vücudun yağ tutması bölgesel kilo almaya sebebiyet verir. Hormonal sistemi de hasara uğratan toksinleri vücuttan atmak için bir uzmana danışmakta fayda var.

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