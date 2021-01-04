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Direkt beyni etkilediği ortaya çıktı! İşte etkisiyle şaşırtan süper besin!

Bilim adamlarına göre ikinci beynimiz bağırsaklarımızdır. Probiyotik besinler tüketen, kefir, ayran, yoğurt gibi besinleri daha fazla alan insanlarda iritabl yani huzursuz bağırsak sendromu daha az görülüyor. Bu sendromun ise depresyonla yakından ilişkisi olduğu biliniyor. Halsizlik, yorgunluk gibi problemler son zamanlarda en sık karşılaşılan rahatsızlıklardır. Serotonin seviyesinde meydana gelen azalma öğrenme, ruh hali, uyku ve damar sağlığı başta olmak üzere kaygı, migren, kusma ve iştah kaybı gibi rahatsızlıkların oluşmasında önemli bir role sahiptir. Gün içinde tükettiğimiz birçok besinin faydasını bilmiyoruz. Bu besinler beyni direkt etkiliyor ve mutluluk hormonu olarak bilinen serotoninin salgılanmasını sağlar. Serotonin seviyesini yükseltmek için mutlaka bu besinleri tüketmek gerekiyor. İşte serotonin seviyesini yükselten ve beyni direkt etkileyen besinler...

Giriş Tarihi: 04.01.2021 09:54 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 09:56
Direkt beyni etkilediği ortaya çıktı! İşte etkisiyle şaşırtan süper besin!

Bilim adamlarına göre ikinci beynimiz bağırsaklarımızdır. Probiyotik besinler tüketen, kefir, ayran, yoğurt gibi besinleri daha fazla alan insanlarda iritabl yani huzursuz bağırsak sendromu daha az görülüyor. Bu sendromun ise depresyonla yakından ilişkisi olduğu biliniyor. Halsizlik, yorgunluk gibi problemler son zamanlarda en sık karşılaşılan rahatsızlıklardır. Serotonin seviyesinde meydana gelen azalma öğrenme, ruh hali, uyku ve damar sağlığı başta olmak üzere kaygı, migren, kusma ve iştah kaybı gibi rahatsızlıkların oluşmasında önemli bir role sahiptir. Gün içinde tükettiğimiz birçok besinin faydasını bilmiyoruz. Bu besinler beyni direkt etkiliyor ve mutluluk hormonu olarak bilinen serotoninin salgılanmasını sağlar. Serotonin seviyesini yükseltmek için mutlaka bu besinleri tüketmek gerekiyor. İşte serotonin seviyesini yükselten ve beyni direkt etkileyen besinler...

Direkt beyni etkilediği ortaya çıktı! İşte etkisiyle şaşırtan süper besin!

Serotonin, beynin bir bölgesinden diğerine gönderilen sinyallerin taşınmasına yarayan, sinir taşıyıcısı (nörotransmitter) kimyasaldır. Birincil işlevleri beyin bölgesinde olmasına karşın ana kaynağı sindirim sistemi ve kandaki pıhtı hücreleri olan trombositlerdir.

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Direkt beyni etkilediği ortaya çıktı! İşte etkisiyle şaşırtan süper besin!

Serotonin seviyesinde meydana gelen azalma öğrenme, ruh hali, uyku ve damar sağlığı başta olmak üzere kaygı, migren, kusma ve iştah kaybı gibi rahatsızlıkların oluşmasında önemli bir role sahiptir.

Direkt beyni etkilediği ortaya çıktı! İşte etkisiyle şaşırtan süper besin!

Serotonin seviyesini yükseltmek için pek çok ilaç bulunmaktadır ve antidepresanların çoğu serotonin seviyesini arttırıcı etkiye sahiptir.

Direkt beyni etkilediği ortaya çıktı! İşte etkisiyle şaşırtan süper besin!

Ancak serotonin azlığı, ilaç kullanmanızı gerektirecek kadar ciddi bir boyutta değilse beslenmenize serotonin (serotonin üretimine yardımcı olan) içeren yiyecekleri ekleyerek eksikliğinin neden olduğu sorunları önemli oranda azaltabilirsiniz.

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