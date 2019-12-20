Dişleriniz sararsın istemiyorsanız çözümü çok basit! İşte diş sararmasını önlemenin kolay yolları...

Dişler günlük hayatta iyi bir izlenim bırakmak için önemli bir görev görüyor. Dişlerin sararması, genellikle ağız hijyeninin tam olarak sağlanamadığı durumlarda yiyeceklerin ve içeceklerin diş üzerinde bir plaka oluşturması durumu olarak tanımlanabilir. Pek çok insan sabahları kalkar kalmaz dişlerini fırçalamakta ve gün içinde bir daha fırçayı kullanmamaktadır. Protez Uzmanı İlker Arslan , 'Bu etkenlerin başında sigaranın geldiğini, yoğun sigara tüketen ve ağız bakımı iyi olmayanların dişlerinde sararmaların fazlaca görüldüğüne işaret etti. Peki diş sararmasını önlemenin yolları nelerdir? İşte dişlerinizin sararmasını önlemek için püf noktaları...