Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Doğru miktarda tüketilmezse...

Bazı besinlerin bilinçsiz tüketimi birçok hastalığa hatta ölüme sebep oluyor. Bu besinler doğru hazırlanmadığı veya fazla miktarda tüketildiğinde ani ölümlere sebep olabiliyor. Doğru miktarda ve doğru pişirme teknikleriyle hazırlandıklarında sağlıklı olabilen bu besinlerin yanlış tüketimi sonucu vücuda verdiği zararlar şaşırtıyor. İşte doğru şekilde veya miktarda yenmediği zaman ...

Giriş Tarihi: 04.12.2019 11:32 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019 14:52
Doğru miktarda tüketilmezse...

Bazı besinlerin bilinçsiz tüketimi birçok hastalığa hatta ölüme sebep oluyor. Bu besinler doğru hazırlanmadığı veya fazla miktarda tüketildiğinde ani ölümlere sebep olabiliyor. Doğru miktarda ve doğru pişirme teknikleriyle hazırlandıklarında sağlıklı olabilen bu besinlerin yanlış tüketimi sonucu vücuda verdiği zararlar şaşırtıyor. İşte doğru şekilde veya miktarda yenmediği zaman ...

Doğru miktarda tüketilmezse...

"Dünyanın en kötü kokan meyvesi" diye bilinen durian bu öldürücü yiyeceklerden biri. Nitekim durianın en fazla tüketildiği ülkelerden biri olan Endonezya'da böyle bir olay yaşandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Doğru miktarda tüketilmezse...

Yüksek tansiyon hastası olduğu bildirilen bir şahıs, 500 gramdan fazla durian tükettikten sonra kan basıncındaki yükselmenin damarlarında yırtılmaya neden olmasıyla hayatını kaybetti. Çok fazla durian tüketimi nedeniyle ölen kişilerin birçok örneği bulunuyor.

Doğru miktarda tüketilmezse...

Dünyanın en acı biberi olarak bilinen Ejderha Nefesi de öldürücü yiyeceklerden. Bugüne kadar hiç kimse bu biberi yemeyi denemiş değil ancak uzmanlar Ejderha Nefesi'nin içindeki kapsaisin miktarının yiyen kişinin hava yolunu tıkayıp anafilaktik şoka girmesine neden olabileceğini belirtiyor.

Doğru miktarda tüketilmezse...

Acı biberleri ölçmek için kullanılan Scoville ölçeğinde 2,48 milyon puanı olan Ejderha Nefesi, en acı biberlerden olan jalapeno'dan 300 kat daha acı.

Doğru miktarda tüketilmezse...

Ravent ya da ışkın diye bilinen meyvenin sapları tek başına ya da birçok meyveli tatlının içinde zevkle tüketiliyor. Ancak bu bitkinin yaprakları güçlü bir zehir taşıyor.

Doğru miktarda tüketilmezse...

Işkın yapraklarını yemek, yiyen kişilerde solunum güçlüğü, nöbet, böbrek yetmezliği ve bazı vakalarda ölümle sonuçlanabiliyor. O nedenle sadece sapları tüketilmeli.

BİZE ULAŞIN