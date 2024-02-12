Doktorları hayatınızdan çıkaracak o meyve! Sadece 4 günde etkisini gösteriyor...

Kivi, uzun zamandır sağlığı iyileştirdiği bilinen yüksek bir C vitamini içeriğine sahiptir. Ancak son zamanlarda yapılan araştırmacı, meyvenin bize C vitamini takviyelerinden daha hızlı ve daha uzun süreli bir destek sağladığını ortaya koyuyor. Yeni Zelanda'nın Otago Üniversitesi'nden ekip, düşük C vitamini olan 155 yetişkinin sekiz haftalık diyet müdahalesini gerçekleştirdi. Katılımcılar günlük olarak C vitamini takviyesi, plasebo veya iki kivi aldılar ve ardından akıllı telefon anketleri aracılığıyla canlılıklarını, ruh hallerini, uyku kalitelerini ve fiziksel aktivitelerini bildirdiler. British Journal of Nutrition'da yayınlanan sonuçlar, kivi meyvelerinin dört gün içinde canlılığı ve ruh halini iyileştirdiğini ve bu artışın etkisinin 14-16 gün civarında zirveye ulaştığını gösterdi. Öte yandan C vitamini takviyeleri, 12. güne kadar ruh halini büyük oranda iyileştirdi. Araştırmayı yapan Dr. Ben Fletcher şunları ekledi: 'Bu, yediğimiz şeylerin nasıl hissettiğimiz üzerinde nispeten hızlı bir etkiye sahip olabileceğini görmemize yardımcı oluyor.' KİVİNİN DİĞER FAYDALARI Kivi, sağlığı geliştiren özelliklere sahip karotenoidler içerir. Bu bileşikler; Lutein Zeaksantin Beta karoten Araştırmalar, karotenoidler açısından zengin beslenmenin, kalp hastalıkları da dahil olmak üzere bazı sağlık sorunlarına karşı korunmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor. Çalışmalar, özellikle kivi yemenin, yüksek tansiyon da dahil olmak üzere kalp hastalığı risk faktörlerini azaltmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor. 8 hafta boyunca günde üç kivi yiyenlerin, günde bir elma yiyenlere kıyasla müdahalenin sonunda kan basıncının daha düşük olduğu görüldü. Bazı çalışmalar kivi yemenin toplam kolesterolü ve trigliseritleri azaltmaya ve kalp koruyucu HDL (iyi) kolesterolü artırmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir.