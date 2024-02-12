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Giriş Tarihi: 12.02.2024 13:53 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 14:03

Doktorları hayatınızdan çıkaracak o meyve! Sadece 4 günde etkisini gösteriyor...

Bir araştırma, tüketilen bir meyvenin yalnızca dört gün içinde kötü ruh halinden çıkarabildiğini ortaya çıkardı. İşte hem bedeninizi hem de ruhunuzu iyileştiren o mucize besin...

Doktorları hayatınızdan çıkaracak o meyve! Sadece 4 günde etkisini gösteriyor...

Kivi, uzun zamandır sağlığı iyileştirdiği bilinen yüksek bir C vitamini içeriğine sahiptir.

Doktorları hayatınızdan çıkaracak o meyve! Sadece 4 günde etkisini gösteriyor...

Ancak son zamanlarda yapılan araştırmacı, meyvenin bize C vitamini takviyelerinden daha hızlı ve daha uzun süreli bir destek sağladığını ortaya koyuyor.

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Doktorları hayatınızdan çıkaracak o meyve! Sadece 4 günde etkisini gösteriyor...

Yeni Zelanda'nın Otago Üniversitesi'nden ekip, düşük C vitamini olan 155 yetişkinin sekiz haftalık diyet müdahalesini gerçekleştirdi.

Doktorları hayatınızdan çıkaracak o meyve! Sadece 4 günde etkisini gösteriyor...

Katılımcılar günlük olarak C vitamini takviyesi, plasebo veya iki kivi aldılar ve ardından akıllı telefon anketleri aracılığıyla canlılıklarını, ruh hallerini, uyku kalitelerini ve fiziksel aktivitelerini bildirdiler.

Doktorları hayatınızdan çıkaracak o meyve! Sadece 4 günde etkisini gösteriyor...

British Journal of Nutrition'da yayınlanan sonuçlar, kivi meyvelerinin dört gün içinde canlılığı ve ruh halini iyileştirdiğini ve bu artışın etkisinin 14-16 gün civarında zirveye ulaştığını gösterdi.

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