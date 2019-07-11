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uyardı! Bu küçük hata ölüme götürüyor

'ne göre; aracılığıyla taşınan bakteri, virüs, parazit, toksin ve kimyasal maddelerden kaynaklanan zehirlenmeleri dünyada her yıl yaklaşık 600 milyon kişiyi etkiliyor. verilerine göre de; ülkemizde her yıl yaklaşık 5 milyon kişi problemiyle karşılaşıyor. Besin zehirlenmelerin çoğunda taşıyıcı besin; etler, ve veya deniz ürünleri oluyor. İyi olmayan şartlarda paketlenmeleri, saklanmaları ve hazırlanmaları gibi durumlarda besinlerdeki mikroorganizmalar çoğalıyor ve salgıladıkları toksinler de besin zehirlenmelerine yol açıyor. Peki, bu sağlıksız tablodan korunmak için neler yapmalı, nelerden kaçınmalıyız? Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz besin zehirlenmesine karşı almanız gereken önlemleri anlattı, önemli önerilerde bulundu.

Giriş Tarihi: 11.07.2019 11:06 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 15:14
Dünya Sağlık Örgütü uyardı! Bu küçük hata ölüme götürüyor

Bulantı, kusma, şiddetli karın ağrıları, kramplar, ishal… Bu yakınmalar yazın sıcak havalarda sıkça görülen zehirlenmesinin yol açtığı sorunlardan bazıları. Üstelik bazı durumlarda tabloya yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı da eşlik edebiliyor. Çok daha kötüsü, nadir de olsa hastanın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü uyardı! Bu küçük hata ölüme götürüyor

'ne göre; aracılığıyla taşınan bakteri, virüs, parazit, toksin ve kimyasal maddelerden kaynaklanan zehirlenmeleri dünyada her yıl yaklaşık 600 milyon kişiyi etkiliyor. verilerine göre de; ülkemizde her yıl yaklaşık 5 milyon kişi problemiyle karşılaşıyor. Besin zehirlenmelerin çoğunda taşıyıcı besin; etler, ve veya deniz ürünleri oluyor.

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Dünya Sağlık Örgütü uyardı! Bu küçük hata ölüme götürüyor

YUMURTA: BUZDOLABINA YERLEŞTİRİRKEN ASLA YIKAMAYIN

Anne sütünden sonra en kaliteli proteini içeren zehirlenmelerine yol açabiliyor. Bu tabloya karşı ilk dikkat etmeniz gereken şey ise; marketlerde soğutucularda saklanan yumurtaları satın almaya özen göstermek. Ayrıca zedelenmiş yüzeyler bakteriyel çoğalmaya sebep olabildikleri için kırık veya çatlak yumurtalardan kaçının.

Dünya Sağlık Örgütü uyardı! Bu küçük hata ölüme götürüyor

Yumurtaları buzdolabına yerleştirirken asla yıkamayın, çünkü yıkandıklarında yüzeylerindeki delikler genişliyor ve bunun sonucunda bakteriyel üreme artıyor. Yumurtaları dolap kapağında saklıyorsanız diğer besinlerle temas etmemesine de dikkat edin.

Dünya Sağlık Örgütü uyardı! Bu küçük hata ölüme götürüyor

TAVUK: TAVUK SUYUNU ÇİĞ GIDALARLA TEMAS ETTİRMEYİN

Tavuk için en tehlikeli durum, salmonella bakterisinin bulaşmasıdır. Bu mikroorganizmaların ölmeleri için iyice pişirmeniz gerekiyor. Bütün tavuk parçalarının iç sıcaklığı en az 70 dereceye ulaşmış olmalı. Ancak dikkat! Tavukları pişirmeden önce yıkarken çevreye sıçrayan veya kesme tahtası olarak kullandığınız yerde kalan tavuk suyundan, pişirmeden tüketeceğiniz çiğ gıdalar (marul, domates, salatalık vs) etkilenebiliyor

Dünya Sağlık Örgütü uyardı! Bu küçük hata ölüme götürüyor

Bu nedenle pişirme aşamasında çapraz bulaşma olmaması için tezgahınızı, et kestiğiniz bıçakları ve tahtaları, lavabonuzu, eti koyduğunuz diğer yerleri ve ellerinizi; yemek pişirmeye başlamadan önce sabunlu ve sıcak suyla yıkamayı asla ihmal etmeyin.

Dünya Sağlık Örgütü uyardı! Bu küçük hata ölüme götürüyor

DONDURMA: İÇİNDEKİ BUZ PARÇACIKLARINA DİKKAT!

Sıcak yaz günlerinde serinletici özelliği nedeniyle 7'den 70'e sevilen bir gıda olan dondurmanın da zehirlenmelerine yol açabileceğini unutmayın. Ham maddesi olduğu için dondurma her süt ürünü gibi bozulmaya ve mikroorganizma üremesine elverişli lezzetler arasında yer alıyor.

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