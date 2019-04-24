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  • Dünya üzerindeki en sağlıklı 20 besin açıklandı! Bu besinler vücudun tüm ihtiyacını karşılıyor...

Dünya üzerindeki en sağlıklı 20 açıklandı! Bu besinler vücudun tüm ihtiyacını karşılıyor...

Araştırmacılar dünya üzerindeki 1000 çeşit ham besini araştırdılar ve içlerinden en sağlıklı 20 besini seçtiler. Yaşam kaynağımız olan, sağlığımıza hangileri? Hangi besini nasıl tüketirsek daha sağlıklı? Bu soruların cevaplarını merak eden araştırmaların sonucunda sağlıklı beslenmemizin temelini oluşturabilecek besinler sıralandı. İşte vücudumuza faydası kanıtlanmış süper ...

Giriş Tarihi: 24.04.2019 10:49 Güncelleme Tarihi: 07.08.2019 11:13
Dünya üzerindeki en sağlıklı 20 besin açıklandı! Bu besinler vücudun tüm ihtiyacını karşılıyor...

Araştırmacılar 1000 çeşit ham maddesini araştırdı. Dr. Muammer Yıldız bu ham besinler arasında vücudun ihtiyaç duyduğu en önemli besin maddelerini sıraladı...

Dünya üzerindeki en sağlıklı 20 besin açıklandı! Bu besinler vücudun tüm ihtiyacını karşılıyor...

1. KARAHİNDİBA YAPRAĞI

45 kalori (100 g) puanı: 64

Karahindiba yaprağı A ve C vitaminleri ile kalsiyum bakımından zengindir.

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Dünya üzerindeki en sağlıklı 20 besin açıklandı! Bu besinler vücudun tüm ihtiyacını karşılıyor...

2. CHİA TOHUMU

486 kalori (100 g) puanı: 85

Bu minik siyah tohumlar lif bakımından oldukça zengin olduğu gibi protein, linolenic asit, fenolik asit ve çeşitli vitaminler de içermektedir.

Dünya üzerindeki en sağlıklı 20 besin açıklandı! Bu besinler vücudun tüm ihtiyacını karşılıyor...

3. KABAK ÇEKİRDEĞİ

559 kalori (100 g) puanı: 84

En önemli bitki kökenli demir ve manganez kaynaklarından biridir.

Dünya üzerindeki en sağlıklı 20 besin açıklandı! Bu besinler vücudun tüm ihtiyacını karşılıyor...

4. PAZI

19 kalori (100 g) puanı: 78

Sebzelere parlak renklerini veren maddeler bakımından zengin olduğu için pazınn antioksidan içeriği de yüksektir.

Dünya üzerindeki en sağlıklı 20 besin açıklandı! Bu besinler vücudun tüm ihtiyacını karşılıyor...

5. PANCAR YAPRAĞI

22 kalori (100 g) puanı: 70

Şeker pancarı bitkisinin yaprağıdır. Kalsiyun, demir, K vitamin ve B grubu vitaminler (özellikle riboflavin) bakımından önemli bir bitkidir.

Dünya üzerindeki en sağlıklı 20 besin açıklandı! Bu besinler vücudun tüm ihtiyacını karşılıyor...

6. KURU MAYDANOZ

292 kalori (100 g) puanı: 69

Baharat olarak kullanılmak üzere kurutulup öğütülen maydanoz bor, florür ve kalsiyum bakımından zengin olduğundan kemik ve diş sağlığı bakımından önemlidir.

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