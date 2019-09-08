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Dünya üzerindeki en sağlıklı açıklandı! Bu besinler adeta ömür uzatıyor!

Dünya üzerindeki en sağlıklı açıklandı! Sağlıklı ve dengeli beslenmek yaşam kalitesini arttıran, ömrü uzatan en önemli etkenler arasında. Sağlıklı beslenmenin temelinde yatan sağlıklı besinler birçok araştırmaya konu olmuş ve sonuçları uzmanlar tarafından paylaşılmıştır. Hastalıklara karşı vücut direncimizi arttıran sağlıklı besinler listesi oldukça şaşırtıcı. Sağlıklı yaşamın sırrı olan besinler çeşitli araştırmalar sonucu ortaya çıkmış. Peki bu neler? , hastalıklara kalkan olan besinler listesinde hangi besinler var? Bu sağlıklı besinlerin içerdiği zengin maddeler neler? Haberimizde tüm bu soruların cevabını aynı zamanda en sağlıklı 50 ve besin değerlerini sizin için derledik... İşte dünya üzerindeki ...

Giriş Tarihi: 08.09.2019 12:14 Güncelleme Tarihi: 08.09.2019 12:24
Dünya üzerindeki en sağlıklı besinler açıklandı! Bu besinler adeta ömür uzatıyor!

Dünya üzerindeki en sağlıklı açıklandı! Sağlıklı ve dengeli beslenmek yaşam kalitesini arttıran, ömrü uzatan en önemli etkenler arasında. Sağlıklı beslenmenin temelinde yatan sağlıklı besinler birçok araştırmaya konu olmuş ve sonuçları uzmanlar tarafından paylaşılmıştır. Hastalıklara karşı vücut direncimizi arttıran sağlıklı besinler listesi oldukça şaşırtıcı. Sağlıklı yaşamın sırrı olan besinler çeşitli araştırmalar sonucu ortaya çıkmış. Peki bu neler? , hastalıklara kalkan olan besinler listesinde hangi besinler var? Bu sağlıklı besinlerin içerdiği zengin maddeler neler? Haberimizde tüm bu soruların cevabını aynı zamanda en sağlıklı 50 ve besin değerlerini sizin için derledik... İşte dünya üzerindeki ...

Dünya üzerindeki en sağlıklı besinler açıklandı! Bu besinler adeta ömür uzatıyor!

KEFİR: Bir bardak

Kalsiyum, fosfor, magnezyum ve protein açısından zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, laktoz hassasiyetini düzenler, diş çürüklerini önlemede de etkilidir.

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Dünya üzerindeki en sağlıklı besinler açıklandı! Bu besinler adeta ömür uzatıyor!

KIRMIZI ÇAY: Bir poşet

Antioksidandır, kronik ve gelişme aşamasındaki hastalıklardan korur, kalsiyum ve demir gibi mineraller açısından zengindir.

Dünya üzerindeki en sağlıklı besinler açıklandı! Bu besinler adeta ömür uzatıyor!

MUZ: Bir orta boy
Kalbi koruyan potasyum için kusursuz bir kaynaktır.

Dünya üzerindeki en sağlıklı besinler açıklandı! Bu besinler adeta ömür uzatıyor!

AHUDUDU: Bir kap

Sağlıklı hücrelerin ölümüne karşı koyar, kalp sağlığına destek olur, obeziteye karşı etkilidir

Dünya üzerindeki en sağlıklı besinler açıklandı! Bu besinler adeta ömür uzatıyor!

PORTAKAL: Bir büyük boy

Sağlıklı bir bağışıklık sistemi için birebirdir ve eşsiz bir C vitamini kaynağıdır. Kolesterolü ve yüksek tansiyonu düşürmede yardımcıdır

Dünya üzerindeki en sağlıklı besinler açıklandı! Bu besinler adeta ömür uzatıyor!

KİVİ: Bir adet

Portakaldan bile daha fazla C vitamini sağlar, E vitamini kaynağıdır ve antioksidan koruma sağlar. Ayrıca potasyum, magnezyum ve çinko açısından da zengindir.

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