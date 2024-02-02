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Haberler Galeri Düzenli tüketildiğinde zihni 20'li yaşlara döndürüyor! Haftada 2 gün yemek adeta gençleştiriyor...
Giriş Tarihi: 02.02.2024 13:42 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 13:56

Düzenli tüketildiğinde zihni 20'li yaşlara döndürüyor! Haftada 2 gün yemek adeta gençleştiriyor...

Günlük yaşantımızda tükettiğimiz besinlerin beyin sağlığımızı etkilediği, bu konuda yapılan araştırmalarla bilinen bir gerçektir. MIND diyeti, DASH diyeti ve Akdeniz diyetinin birleşimiyle uygulanan bir beslenme kombinasyonunun beyin sağlığı üzerinde olumlu etkilerinin kanıtlandığı bilinmektedir. Ancak, bu beslenme modellerinin ötesinde, beyin sağlığını genç ve zinde tutmaya yardımcı olan belirli bir besin de mevcuttur ve düzenli tüketimi önemli faydalar sağlayabilir.

Düzenli tüketildiğinde zihni 20’li yaşlara döndürüyor! Haftada 2 gün yemek adeta gençleştiriyor...

Sağlıklı diyetler genellikle fındık, kepekli tahıllar ve balık gibi birçok besin öğesini içerir ve bu gıdaların tüketimi teşvik edilir. Ancak, beyin sağlığını genç tutma konusuna gelindiğinde, orman meyveleri bu alanda öne çıkan bir numaralı besindir.

Düzenli tüketildiğinde zihni 20’li yaşlara döndürüyor! Haftada 2 gün yemek adeta gençleştiriyor...

ZİHNİ GENÇ TUTAR

Yaşlanma doğal bir süreçtir. Ancak genel olarak sağlıklı ve antioksidan açısından zengin bir diyetle orman meyvelerini dahil etmek, beyin sağlığınızı kontrol altında tutma hedefinize ulaşmanıza yardımcı olabilir.

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Düzenli tüketildiğinde zihni 20’li yaşlara döndürüyor! Haftada 2 gün yemek adeta gençleştiriyor...

BEYİN SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR

Çoğu meyve, zihni işlevsel durumda tutmaya yardımcı olan vitaminler, mineraller, polifenoller ve diğer bileşenlerle doludur.

Düzenli tüketildiğinde zihni 20’li yaşlara döndürüyor! Haftada 2 gün yemek adeta gençleştiriyor...

Bu nedenle her tür meyvenin tüketilmesi, bilişsel sağlığı olumlu yönde etkileme potansiyeline sahiptir.

Düzenli tüketildiğinde zihni 20’li yaşlara döndürüyor! Haftada 2 gün yemek adeta gençleştiriyor...

Yapılan araştırmalardaki veriler, düzenli olarak meyve ve sebze tüketiminin, bilişsel bozukluk ve bunama riskinin azalmasıyla ilişkili olduğunu göstermektedir.

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