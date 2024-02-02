Giriş Tarihi: 02.02.2024 13:42
Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
13:56
Düzenli tüketildiğinde zihni 20'li yaşlara döndürüyor! Haftada 2 gün yemek adeta gençleştiriyor...
Günlük yaşantımızda tükettiğimiz besinlerin beyin sağlığımızı etkilediği, bu konuda yapılan araştırmalarla bilinen bir gerçektir. MIND diyeti, DASH diyeti ve Akdeniz diyetinin birleşimiyle uygulanan bir beslenme kombinasyonunun beyin sağlığı üzerinde olumlu etkilerinin kanıtlandığı bilinmektedir. Ancak, bu beslenme modellerinin ötesinde, beyin sağlığını genç ve zinde tutmaya yardımcı olan belirli bir besin de mevcuttur ve düzenli tüketimi önemli faydalar sağlayabilir.