Düzenli tüketildiğinde zihni 20’li yaşlara döndürüyor! Haftada 2 gün yemek adeta gençleştiriyor...

Sağlıklı diyetler genellikle fındık, kepekli tahıllar ve balık gibi birçok besin öğesini içerir ve bu gıdaların tüketimi teşvik edilir. Ancak, beyin sağlığını genç tutma konusuna gelindiğinde, orman meyveleri bu alanda öne çıkan bir numaralı besindir.