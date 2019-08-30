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  • En çok görülen kanser türü bağırsak kanseri korkutuyor! İşte bağırsak kanserinden koruyan besinler ve faydaları!

En çok görülen türü korkutuyor! İşte ve !

En çok görülen türlerinden olan korkutuyor. Ölümcül olabilecek hastalıklardan olan bağırsak kanseri görülme sıklığı her geçen gün artarken başlıca sebeplerinin arasında da sağlıksız beslenme gösteriliyor. kanserin ilerlediği durumda kansızlık, halsizlik, yorgunluk olarak görülür. Bağırsak kanserinin başlangıç seviyelerinde bu belirtilere rastlanmayabilir. Peki bağırsak kanserinden nasıl korunuruz? Bağırsak kanserinden koruduğu kanıtlanan nelerdir? neler? İşte bağırsak kanserini önlemede bize yardımcı olacak süper besinler ve ...

Giriş Tarihi: 30.08.2019 12:00 Güncelleme Tarihi: 30.08.2019 12:08
En çok görülen kanser türü bağırsak kanseri korkutuyor! İşte bağırsak kanserinden koruyan besinler ve faydaları!

En çok görülen türlerinden olan korkutuyor. Ölümcül olabilecek hastalıklardan olan bağırsak kanseri görülme sıklığı her geçen gün artarken başlıca sebeplerinin arasında da sağlıksız beslenme gösteriliyor. kanserin ilerlediği durumda kansızlık, halsizlik, yorgunluk olarak görülür. Bağırsak kanserinin başlangıç seviyelerinde bu belirtilere rastlanmayabilir. Peki bağırsak kanserinden nasıl korunuruz? Bağırsak kanserinden koruduğu kanıtlanan nelerdir? neler? İşte bağırsak kanserini önlemede bize yardımcı olacak süper besinler ve ...

En çok görülen kanser türü bağırsak kanseri korkutuyor! İşte bağırsak kanserinden koruyan besinler ve faydaları!

Git gide artan hastalığından sonra uzmanlar yeni bir araştırmayı sonuçlandırdılar. Araştırmanın sonucunda sürekli yediğimiz ancak hatalı şekillerde tükettiğimiz bazı besinlerin bağırsak kanseri hücrelerini büyük ölçüde azalttığı ortaya çıktı. Bir araştırmada, sarımsak, pırasa, frenk soğanı gibi allium sebzelerinin bağırsak kanseri riskini önemli ölçüde azalttığı iddia ediliyor.

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En çok görülen kanser türü bağırsak kanseri korkutuyor! İşte bağırsak kanserinden koruyan besinler ve faydaları!

Her yıl olanların sayısı giderek artıyor. Doktorlar bu riskini azaltmak için günde bir küçük soğan tüketmenin yeterli olabileceğini söylüyor.

En çok görülen kanser türü bağırsak kanseri korkutuyor! İşte bağırsak kanserinden koruyan besinler ve faydaları!

Allium sebzelerdeki biyoaktif bileşiklerin daha önce meme ve prostat kanserine karşı koruduğu da araştırmalar tarafından gösterilmiştir.

En çok görülen kanser türü bağırsak kanseri korkutuyor! İşte bağırsak kanserinden koruyan besinler ve faydaları!

En son çalışmanın kıdemli yazarı Shenyang'daki Çin Tıp Üniversitesi Birinci Hastanesinden Dr Zhi Li, "Allium sebzelerin miktarını arttırınca, hastalıktan da korunabilirsiniz." diyor.

En çok görülen kanser türü bağırsak kanseri korkutuyor! İşte bağırsak kanserinden koruyan besinler ve faydaları!

Dr Li, pişirme yönteminin de büyük etkisi olduğunu belirtti.

En çok görülen kanser türü bağırsak kanseri korkutuyor! İşte bağırsak kanserinden koruyan besinler ve faydaları!

Örneğin, soğanın kaynatılması faydalı kimyasalları azaltırken, taze sarımsakların dilimlenmesi ve ezilmesi yararlı olmuştur.

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