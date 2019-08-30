En çok görülen kanser türü bağırsak kanseri korkutuyor! İşte bağırsak kanserinden koruyan besinler ve faydaları!

En çok görülen kanser türlerinden olan bağırsak kanseri korkutuyor. Ölümcül olabilecek hastalıklardan olan bağırsak kanseri görülme sıklığı her geçen gün artarken başlıca sebeplerinin arasında da sağlıksız beslenme gösteriliyor. Bağırsak kanseri belirtileri kanserin ilerlediği durumda kansızlık, halsizlik, yorgunluk olarak görülür. Bağırsak kanserinin başlangıç seviyelerinde bu belirtilere rastlanmayabilir. Peki bağırsak kanserinden nasıl korunuruz? Bağırsak kanserinden koruduğu kanıtlanan besinler nelerdir? Bağırsak kanserini önleyen besinler neler? İşte bağırsak kanserini önlemede bize yardımcı olacak süper besinler ve faydaları...