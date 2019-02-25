En inatçı sivilceyi bile kökünden kurutuyor!
Cilde ve özellikle sivilcelere iyi gelen yiyecekler, dengeli beslenme için uzmanların önerdiği gıdalardan pek farklı değil. Örneğin bol bol fast-food, şekerli içecekler, cips gibi atıştırmalıklar ve tuzlu gıdalar ile besleniyorsanız genel sağlığınız gibi cildinizde olumsuz yönde etkilenecektir. İşte cildinize iyi gelen ve cildinizin bozulmasına sebep olan besinler...
Giriş Tarihi: 25.02.2019
09:49
Güncelleme Tarihi: 25.02.2019
09:51
Cilde ve özellikle sivilcelere iyi gelen yiyecekler, dengeli beslenme için uzmanların önerdiği gıdalardan pek farklı değil. Örneğin bol bol fast-food, şekerli içecekler, cips gibi atıştırmalıklar ve tuzlu gıdalar ile besleniyorsanız genel sağlığınız gibi cildinizde olumsuz yönde etkilenecektir. İşte cildinize iyi gelen ve cildinizin bozulmasına sebep olan besinler...
Sağlıklı beslenme listelerinde önerilen sebzeleri, meyveleri tüketiyorsanız cildiniz ihtiyaç duyduğu vitaminleri, mineralleri tam olarak alarak daha pürüzsüz ve parlak görünecektir.
Eğer cilt gözenekleri temizlenmezse bakteri oluşumu artarak
sivilce oluşumuna zemin hazırlıyor.
Sivilce oluşumunu önlemek için gıdalar dışında öne çıkan noktalar cildi düzenli olarak temizlemek, nemlendirmek ve bol bol su içmek.
Sivilcelerin nedeni tümüyle tüketilen gıdalar değil. Stres, uyku düzeninin bozulması, yorgunluk nedeniyle artan testosteron (Erkeklik hormonu olarak bilinir ancak kadınlarda da bulunur) hormonu sivilceye yol açabilir.
Yükselen testosteronu alkol, şeker, doymuş yağlar ve kafeinle desteklerseniz
sivilce problemi büyüyerek devam edecektir. Ayrıca egzersiz eksikliği kandaki testosteron düzeyini arttırmaktadır.
Sonuç olarak beslenmenize dikkat etmenin yanı sıra, stresle baş etmeyi öğrenmeli, kafeini, alkolü, doymuş yağları ve şekeri azaltıp kendinize düzenli egzersiz programı oluşturmalısınız.