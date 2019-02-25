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En inatçı sivilceyi bile kökünden kurutuyor!

Cilde ve özellikle sivilcelere iyi gelen yiyecekler, dengeli beslenme için uzmanların önerdiği gıdalardan pek farklı değil. Örneğin bol bol fast-food, şekerli içecekler, cips gibi atıştırmalıklar ve tuzlu gıdalar ile besleniyorsanız genel sağlığınız gibi cildinizde olumsuz yönde etkilenecektir. İşte cildinize iyi gelen ve cildinizin bozulmasına sebep olan besinler...

Giriş Tarihi: 25.02.2019 09:49 Güncelleme Tarihi: 25.02.2019 09:51
En inatçı sivilceyi bile kökünden kurutuyor!

Cilde ve özellikle sivilcelere iyi gelen yiyecekler, dengeli beslenme için uzmanların önerdiği gıdalardan pek farklı değil. Örneğin bol bol fast-food, şekerli içecekler, cips gibi atıştırmalıklar ve tuzlu gıdalar ile besleniyorsanız genel sağlığınız gibi cildinizde olumsuz yönde etkilenecektir. İşte cildinize iyi gelen ve cildinizin bozulmasına sebep olan besinler...

En inatçı sivilceyi bile kökünden kurutuyor!

Sağlıklı beslenme listelerinde önerilen sebzeleri, meyveleri tüketiyorsanız cildiniz ihtiyaç duyduğu vitaminleri, mineralleri tam olarak alarak daha pürüzsüz ve parlak görünecektir.

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En inatçı sivilceyi bile kökünden kurutuyor!

Eğer cilt gözenekleri temizlenmezse bakteri oluşumu artarak oluşumuna zemin hazırlıyor.

En inatçı sivilceyi bile kökünden kurutuyor!

oluşumunu önlemek için gıdalar dışında öne çıkan noktalar cildi düzenli olarak temizlemek, nemlendirmek ve bol bol su içmek.

En inatçı sivilceyi bile kökünden kurutuyor!

Sivilcelerin nedeni tümüyle tüketilen gıdalar değil. Stres, uyku düzeninin bozulması, yorgunluk nedeniyle artan testosteron (Erkeklik hormonu olarak bilinir ancak kadınlarda da bulunur) hormonu sivilceye yol açabilir.

En inatçı sivilceyi bile kökünden kurutuyor!

Yükselen testosteronu alkol, şeker, doymuş yağlar ve kafeinle desteklerseniz problemi büyüyerek devam edecektir. Ayrıca egzersiz eksikliği kandaki testosteron düzeyini arttırmaktadır.

En inatçı sivilceyi bile kökünden kurutuyor!

Sonuç olarak beslenmenize dikkat etmenin yanı sıra, stresle baş etmeyi öğrenmeli, kafeini, alkolü, doymuş yağları ve şekeri azaltıp kendinize düzenli egzersiz programı oluşturmalısınız.

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