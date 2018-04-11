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Genç kadını canlı canlı...İşte şoke eden olay!

Rusya'nın Ulyanovsk kasabasında kan donduran bir olay yaşandı. 28 yaşındaki genç kadın, bir hemşirenin hatası sonucu canlı canlı mumyalandı.

Giriş Tarihi: 11.04.2018 15:16 Güncelleme Tarihi: 11.04.2018 15:21
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Genç kadın canlı canlı...İşte şoke eden olay!
Genç kadın canlı canlı...İşte şoke eden olay!

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan kadının yaşadıkları dünyada büyük yankı uyandırdı.

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Genç kadın canlı canlı...İşte şoke eden olay!
Genç kadın canlı canlı...İşte şoke eden olay!

Anne olmaya hazırlanan Ekaterine Fadeyeva isimli 28 yaşındaki kadın, 15 Mart tarihinde yumurtalıklarındaki kisti aldırmak için hastaneye yattı.

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Genç kadın canlı canlı...İşte şoke eden olay!
Genç kadın canlı canlı...İşte şoke eden olay!

Başarılı geçen ameliyattan sonra bakım odasına alındı. Kabus bundan sonra başladı. Ekaterine Fadeyeva ile ilgilenen hemşire, hastaya serum verdiğini sanarak yanlışlıkla formalin vermiş.

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Genç kadın canlı canlı...İşte şoke eden olay!
Genç kadın canlı canlı...İşte şoke eden olay!

Talihsiz kadın, ölenlerin bedenlerini korumak için kullanılan formalinin damarlarında dolaşmasından birkaç saat sonra acı içinde kıvranmaya başladı.

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Genç kadın canlı canlı...İşte şoke eden olay!
Genç kadın canlı canlı...İşte şoke eden olay!

Başına gelenlerden habersiz çaresizce bekleyen kadının neden bu halde olduğu ise sabah doktorunun kendisini kontrole gelmesiyle ortaya çıkmış; fakat doktor yaşananları birkaç gün boyunca örtbas etmiş.

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Genç kadın canlı canlı...İşte şoke eden olay!
Genç kadın canlı canlı...İşte şoke eden olay!

Durum 4 gün sonra Rusya Bakanlığı'na iletilince talihsiz kadın Moskova'daki Burnazyan Biyofizik Araştırmalar Enstitüsüne nakledildi.

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Genç kadın canlı canlı...İşte şoke eden olay!
Genç kadın canlı canlı...İşte şoke eden olay!

Yekaterina Fadeyeva'yı inceleyen uzmanlar Fadeyeva'yı kurtarmak için çok zaman kaybedildiğini söyledi. Midesinden başlayarak tüm iç organları devre dışı kalan kadın günlerce canlı canlı mumyalandı.

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