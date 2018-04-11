Genç kadını canlı canlı...İşte şoke eden olay!
Rusya'nın Ulyanovsk kasabasında kan donduran bir olay yaşandı. 28 yaşındaki genç kadın, bir hemşirenin hatası sonucu canlı canlı mumyalandı.
Giriş Tarihi: 11.04.2018 15:16 Güncelleme Tarihi: 11.04.2018 15:21
Genç kadın canlı canlı...İşte şoke eden olay!
Genç kadın canlı canlı...İşte şoke eden olay!
Genç kadın canlı canlı...İşte şoke eden olay!
Genç kadın canlı canlı...İşte şoke eden olay!
Genç kadın canlı canlı...İşte şoke eden olay!
Genç kadın canlı canlı...İşte şoke eden olay!
Genç kadın canlı canlı...İşte şoke eden olay!