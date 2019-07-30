Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Görünce şaşıracağınız sebze sandığınız meyveler

Görünce şaşıracağınız sandığınız meyveler

Halk arasında olarak tanımlanan ancak botanikçilerine göre sayılan bir sürü yiyecek var. Bu nasıl oluyor? Hemen anlatalım. Bir yiyeceğin bilimsel olarak meyve kabul edilebilmesi için bitkinin tohumunu içerisinde barındırması gereklidir. Yani, çekirdek içeren yiyecekler teknik olarak meyve sayılabilir. Sebze ise, bitkinin yenebilen diğer kısımlarına verilen isimdir. Bu bir bitkinin yaprağı, kökü veya gövdesi olabilir. Bu yeni edindiğimiz bilgiler doğrultusunda sebze olarak bildiğimiz ama aslında meyve olan yiyecekler nelermiş, birlikte bir göz atalım.

Giriş Tarihi: 30.07.2019 11:14 Güncelleme Tarihi: 30.07.2019 11:56
Görünce şaşıracağınız sebze sandığınız meyveler

Domates: Listenin en tahmin edilebilir yiyeceği, hemen hemen her yemeğe yakıştığı için mutfakların vazgeçilmezi haline gelmiş, Domates! Domatesin aslında bir meyve olduğunu çekirdekli yapısından anlayabiliriz.

Görünce şaşıracağınız sebze sandığınız meyveler

Patlıcan: Hünkarbeğendi, musakka ve kebap gibi Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinin en önemli öğesi olan patlıcan da çekirdekli yapısıyla meyve kategorisinde yerini alıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Görünce şaşıracağınız sebze sandığınız meyveler

Kabak: Çorbasıyla lezzetli bir başlangıç yemeği, tatlısıyla menünüze tatlı bir dokunuş ve çekirdekleri ile de televizyon gecelerimizin vazgeçilmezi haline gelen bal kabağı da tahmin ettiğiniz gibi aslında bir meyve…

Görünce şaşıracağınız sebze sandığınız meyveler

Kabak: Hepimizin çok sevdiği spagettinin zayıflatan bir alternatifini istiyorsanız, imdadınıza çekirdekli yapısıyla aslında bir meyve olan kabak yetişiyor. 3 veya 4 adet kabağı spiral doğrama aleti ile doğrayarak spagetti haline getiriyorsunuz sonra da biraz kaynamış suda beklettikten sonra süzerek, üzerine domates sosu ekliyorsunuz. Bitirici vuruş için ise üzerine biraz peynir rendeleyebilirsiniz. İşte size bu lezzetli meyvenin tadını çıkarmanın en hafif yolu!

Görünce şaşıracağınız sebze sandığınız meyveler

Bezelye: zannettiğimiz ancak olan başka bir besin ürünü de bezelye… Asıl meyve olarak kabul edilen bezelyenin komple kabuklu halidir. Bizim besin olarak tükettiğimiz kısmı ise, bezelye meyvesinin tohumlarıdır.

Görünce şaşıracağınız sebze sandığınız meyveler

Bamya: Sebze familyasına mensup olduğunu zannettiğimiz bamya aslında çok güzel çiçekli bir bitkinin meyvesi… Bol lifli yapısıyla ve yüksek oranda içerdiği potasyum ve C vitamini sayesinde oldukça da sağlıklı bir meyve olarak listemize giriyor.

Görünce şaşıracağınız sebze sandığınız meyveler

Zeytin: Patlıcan veya bamya kadar bizi zorlamayan ama yine de meyve olduğunu duyunca şaşırdığımız bir yiyecek ise kahvaltılarımızın vazgeçilmezi olan zeytin… Aşina olduğumuz pek çok meyve gibi zeytin de ağaçta yetişiyor.

BİZE ULAŞIN