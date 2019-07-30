Görünce şaşıracağınız sebze sandığınız meyveler

Zeytin: Patlıcan veya bamya kadar bizi zorlamayan ama yine de meyve olduğunu duyunca şaşırdığımız bir yiyecek ise kahvaltılarımızın vazgeçilmezi olan zeytin… Aşina olduğumuz pek çok meyve gibi zeytin de ağaçta yetişiyor.