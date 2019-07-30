Görünce şaşıracağınız sebze sandığınız meyveler

Halk arasında sebze olarak tanımlanan ancak botanikçilerine göre meyve sayılan bir sürü yiyecek var. Bu nasıl oluyor? Hemen anlatalım. Bir yiyeceğin bilimsel olarak meyve kabul edilebilmesi için bitkinin tohumunu içerisinde barındırması gereklidir. Yani, çekirdek içeren yiyecekler teknik olarak meyve sayılabilir. Sebze ise, bitkinin yenebilen diğer kısımlarına verilen isimdir. Bu bir bitkinin yaprağı, kökü veya gövdesi olabilir. Bu yeni edindiğimiz bilgiler doğrultusunda sebze olarak bildiğimiz ama aslında meyve olan yiyecekler nelermiş, birlikte bir göz atalım.
Giriş Tarihi: 30.07.2019
11:14
Güncelleme Tarihi: 30.07.2019
11:56