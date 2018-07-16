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Günde 6 diş közlenmiş sarımsak tüketildiğinde 24 saatte vücudumuzda...

Giriş Tarihi: 16.07.2018 16:58 Güncelleme Tarihi: 16.07.2018 17:06
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Günde 6 diş közlenmiş sarımsak tüketildiğinde 24 saatte vücudumuzda...
Günde 6 diş közlenmiş sarımsak tüketildiğinde 24 saatte vücudumuzda...

Yapılan araştırmalar sonucunda günde 6 diş közlenmiş sarımsak tüketildiğinde 24 saatte vücudumuzda meydana gelen değişiklikler açıklandı.

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Günde 6 diş közlenmiş sarımsak tüketildiğinde 24 saatte vücudumuzda...
Günde 6 diş közlenmiş sarımsak tüketildiğinde 24 saatte vücudumuzda...

Soğan sarımsak ve pırasa birçok yemekte kullanılıyor. Özellikle soğanlar içerdikleri antioksidanlar nedeniyle hem sinir sistemini hem de bağışıklık sistemini güçlendiriyorlar. Yüzlerce yıldır soğan ve sarımsak alternatif tıp yöntemi olarak kullanılıyor.

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Günde 6 diş közlenmiş sarımsak tüketildiğinde 24 saatte vücudumuzda...
Günde 6 diş közlenmiş sarımsak tüketildiğinde 24 saatte vücudumuzda...

Günde 6 diş közlenmiş veya kızartılmış sarımsak yemeniz halinde 24 saat içinde vücudunuzda bu değişikler meydana geliyormuş:

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Günde 6 diş közlenmiş sarımsak tüketildiğinde 24 saatte vücudumuzda...
Günde 6 diş közlenmiş sarımsak tüketildiğinde 24 saatte vücudumuzda...

4-6 saat: Metabolizmanız hızlanıyor. Depolanan yağlar yanmaya ve vücudunuzdaki fazlalık sıvılar atılmaya başlıyor.

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Günde 6 diş közlenmiş sarımsak tüketildiğinde 24 saatte vücudumuzda...
Günde 6 diş közlenmiş sarımsak tüketildiğinde 24 saatte vücudumuzda...

6-7 saat: Sarımsağın antibakteriyel özelliği vücuda yayılıyor ve kan dolaşımınız düzenleniyor. Sarımsak bakterilerle savaşmaya başlıyor.

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Günde 6 diş közlenmiş sarımsak tüketildiğinde 24 saatte vücudumuzda...
Günde 6 diş közlenmiş sarımsak tüketildiğinde 24 saatte vücudumuzda...

6-10 saat: Sarımsaktaki besinler hücresel seviyede vücudu savunup oksidasyondan vücudu koruyor.

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Günde 6 diş közlenmiş sarımsak tüketildiğinde 24 saatte vücudumuzda...
Günde 6 diş közlenmiş sarımsak tüketildiğinde 24 saatte vücudumuzda...

10-24 saat: Sarımsak aşağıdakileri gerçekleştiriyor:
- Kolesterolü düzenliyor
- Damarları temizliyor ve kalp sorunlarına karşı koruyor

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