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  • Günde 6 diş sarımsağı közleyip yerseniz... Közlenmiş sarımsağın mucizevi faydaları!

Günde 6 diş sarımsağı közleyip yerseniz... Közlenmiş sarımsağın mucizevi !

Yemeklerimize aroma ve lezzet katan saymakla bitmiyor. Doğal antibiyotik olarak adlandırılan sarımsak, tam bir vitamin deposu. Sarımsağın arasında en çok dikkat çekeni kalp sağlığına iyi gelmesidir. Pek çok hastalığın tedavisinde kullanılan bu besini Romalılar ve Çinliler, tıpta ilaç yapımında kullanmışlardır. Sarımsak, çiğ, pişmiş ve közlenerek tüketilebilen ve bu farklı kullanım şekillerine göre faydaları da değişen bir . Peki yemenin insan sağlığına faydaları nelerdir? Günde 6 diş sarımsağı közleyip yerseniz vücudumuzda neler değişiyor? İşte tüm bu soruların cevapları ve mucizevi besin sarımsağın faydaları...

Giriş Tarihi: 20.03.2019 09:26 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 09:13
Günde 6 diş sarımsağı közleyip yerseniz... Közlenmiş sarımsağın mucizevi faydaları!

Çoğu yemeğe aroma katan ve sağlık açısından çeşitli kanıtlanan sarımsağın közlenmişini hiç denediniz mi? Ancak yapılan bir araştırma sonucuna göre günde 6 diş yemenin sağlık açısından mucizevi faydaları bulunuyormuş.

Günde 6 diş sarımsağı közleyip yerseniz... Közlenmiş sarımsağın mucizevi faydaları!

Yapılan araştırmalar sonucunda günde 6 diş tüketildiğinde 24 saatte vücudumuzda meydana gelen değişiklikler açıklandı.

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Günde 6 diş sarımsağı közleyip yerseniz... Közlenmiş sarımsağın mucizevi faydaları!

Soğan sarımsak ve pırasa birçok yemekte kullanılıyor. Özellikle soğanlar içerdikleri antioksidanlar nedeniyle hem sinir sistemini hem de bağışıklık sistemini güçlendiriyorlar. Yüzlerce yıldır soğan ve sarımsak alternatif tıp yöntemi olarak kullanılıyor.

Günde 6 diş sarımsağı közleyip yerseniz... Közlenmiş sarımsağın mucizevi faydaları!

Günde 6 diş közlenmiş veya kızartılmış sarımsak yemeniz halinde 24 saat içinde vücudunuzda bu değişikler meydana geliyormuş:

Günde 6 diş sarımsağı közleyip yerseniz... Közlenmiş sarımsağın mucizevi faydaları!

4-6 saat: Metabolizmanız hızlanıyor. Depolanan yağlar yanmaya ve vücudunuzdaki fazlalık sıvılar atılmaya başlıyor.

Günde 6 diş sarımsağı közleyip yerseniz... Közlenmiş sarımsağın mucizevi faydaları!

6-7 saat: Sarımsağın antibakteriyel özelliği vücuda yayılıyor ve kan dolaşımınız düzenleniyor. Sarımsak bakterilerle savaşmaya başlıyor.

Günde 6 diş sarımsağı közleyip yerseniz... Közlenmiş sarımsağın mucizevi faydaları!

6-10 saat: Sarımsaktaki besinler hücresel seviyede vücudu savunup oksidasyondan vücudu koruyor.

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