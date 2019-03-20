Günde 6 diş sarımsağı közleyip yerseniz... Közlenmiş sarımsağın mucizevi faydaları!
Günde 6 diş sarımsağı közleyip yerseniz... Közlenmiş sarımsağın mucizevi faydaları!
Yemeklerimize aroma ve lezzet katan sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor. Doğal antibiyotik olarak adlandırılan sarımsak, tam bir vitamin deposu. Sarımsağın faydaları arasında en çok dikkat çekeni kalp sağlığına iyi gelmesidir. Pek çok hastalığın tedavisinde kullanılan bu besini Romalılar ve Çinliler, tıpta ilaç yapımında kullanmışlardır. Sarımsak, çiğ, pişmiş ve közlenerek tüketilebilen ve bu farklı kullanım şekillerine göre faydaları da değişen bir besin. Peki közlenmiş sarımsak yemenin insan sağlığına faydaları nelerdir? Günde 6 diş sarımsağı közleyip yerseniz vücudumuzda neler değişiyor? İşte tüm bu soruların cevapları ve mucizevi besin sarımsağın faydaları...
Giriş Tarihi: 20.03.2019
09:26
Güncelleme Tarihi: 19.09.2019
09:13