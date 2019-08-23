Güneş lekelerine çözüm!

CİLT İÇİN SAĞLIKLI ÖNERİLER
* Stresinizi azaltmak hobi edinin, spor yapın.
* Uykunuzu ihmal etmeyin (Cildin kendini en iyi yenilediği zaman aralığı, uykuda geçen süredir. Günde en az 8 saat uyku idealdir.)
* Sağlıklı beslenin. Bol sebze tüketin.
* Bol sıvı tüketin. Günde en az 8 bardak su için.
* Güneşten etkin korunmaya dikkat edin.
* Belirli bir yaştan sonra antioksidan vitamin takviyeleri yapın. (Yeşil çay, A, C, E vitamini, Ko-enzim Q10, alfa-Lipoik asid, glütatyon vb.)
* Cilt temizliğine ve düzenli nemlendirici kullanmaya dikkat edin.
* Fondöten, pudra gibi kapatıcı ürünleri gereksiz kullanmamaya (özellikle genç yaşlarda) dikkat edin.