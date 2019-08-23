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Güneş lekelerine çözüm!

Yaz aylarında cildimiz güneş ışığının zararlı etkilerinden korunmak için pigment sentezini artırıyor ve bu da cilt lekelerine sebep oluyor. Güneş lekelerinden hem korunmak hem de kurtulmak ise aslında çok zor değil. Dermatoloji Uzmanı Dr. leke tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenleri sıraladı.

Giriş Tarihi: 23.08.2019 15:08 Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 15:17
Güneş lekelerine çözüm!

BAL

Bal, cilt ve vücut sağlığı açısından oldukça önemli bir besin maddesidir. B, C vitamini ve çinko yönünden oldukça zengindir. B vitaminleri cildi nemlendirir, C vitamini cildi güneş lekelerinden korur, cildin kolajen sentezinde rol oynar ve böylece yaşlanma etkilerini geciktirir. İçeriğindeki çinkonun iltihabı giderici etkisi olduğundan sivilce tedavisinde olumlu etkileri vardır.

Güneş lekelerine çözüm!

SALATALIK

Su içeriği oldukça fazla olan sebzeler arasında sayılan salatalığın da cilde oldukça fazla yararlı etkileri vardır. İçeriğinde B1, B2, B3, B5, B6, folik asit, C vitamini, kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor, potasyum ve çinko vardır. Vücutta ödem giderici etkisi olduğundan göz kapaklarındaki şişlik ve morlukları gidermede oldukça etkilidir. Ciltteki gözenekleri gidermede ve cildin sıkılığını artırmada da etkili olduğu biliniyor.

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Güneş lekelerine çözüm!

YOĞURT

Su içeriği oldukça fazla olan sebzeler arasında sayılan salatalığın da cilde oldukça fazla yararlı etkileri vardır. İçeriğinde B1, B2, B3, B5, B6, folik asit, C vitamini, kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor, potasyum ve çinko vardır. Vücutta ödem giderici etkisi olduğundan göz kapaklarındaki şişlik ve morlukları gidermede oldukça etkilidir. Ciltteki gözenekleri gidermede ve cildin sıkılığını artırmada da etkili olduğu biliniyor.

Güneş lekelerine çözüm!

CİLT İÇİN SAĞLIKLI ÖNERİLER

* Stresinizi azaltmak hobi edinin, spor yapın.

* Uykunuzu ihmal etmeyin (Cildin kendini en iyi yenilediği zaman aralığı, uykuda geçen süredir. Günde en az 8 saat uyku idealdir.)

* Sağlıklı beslenin. Bol sebze tüketin.

* Bol sıvı tüketin. Günde en az 8 bardak su için.

* Güneşten etkin korunmaya dikkat edin.

* Belirli bir yaştan sonra antioksidan vitamin takviyeleri yapın. (Yeşil çay, A, C, E vitamini, Ko-enzim Q10, alfa-Lipoik asid, glütatyon vb.)

* Cilt temizliğine ve düzenli nemlendirici kullanmaya dikkat edin.

* Fondöten, pudra gibi kapatıcı ürünleri gereksiz kullanmamaya (özellikle genç yaşlarda) dikkat edin.

Güneş lekelerine çözüm!
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