Güneş lekelerine çözüm!

SALATALIK

Su içeriği oldukça fazla olan sebzeler arasında sayılan salatalığın da cilde oldukça fazla yararlı etkileri vardır. İçeriğinde B1, B2, B3, B5, B6, folik asit, C vitamini, kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor, potasyum ve çinko vardır. Vücutta ödem giderici etkisi olduğundan göz kapaklarındaki şişlik ve morlukları gidermede oldukça etkilidir. Ciltteki gözenekleri gidermede ve cildin sıkılığını artırmada da etkili olduğu biliniyor.