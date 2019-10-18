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hepimiz bu hatayı yapıyoruz! Meğer sebep oluyormuş

Günümüzün en zorlu ve en korkulan hastalığı olan birçok tehlikeye karşı önlem almak gerekiyor. Prof. Dr. Yeliz Yıldırım, alışveriş safhasından başlayarak mutfağa taşınan boyutunun her geçen gün daha da arttığını ve endokrin sistem rahatsızlıkları başta olmak üzere için risk oluşturduklarını söyledi. Bu gibi durumlarda kanserden korunmak için ne yapmalıyız? Günlük olarak ve sıklıkla kullandığımız hangi ürünlerde kimyasal tehdit var? sağlığımız ne derece etkiliyor? İşte bütün soruların cevabı...

Giriş Tarihi: 18.10.2019 14:22 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 14:24
Günlük hayatta hepimiz bu hatayı yapıyoruz! Meğer kansere sebep oluyormuş

Günümüzün en zorlu ve en korkulan hastalığı olan birçok tehlikeye karşı önlem almak gerekiyor. Prof. Dr. Yeliz Yıldırım, alışveriş safhasından başlayarak mutfağa taşınan boyutunun her geçen gün daha da arttığını ve endokrin sistem rahatsızlıkları başta olmak üzere için risk oluşturduklarını söyledi. Bu gibi durumlarda kanserden korunmak için ne yapmalıyız? Günlük olarak ve sıklıkla kullandığımız hangi ürünlerde kimyasal tehdit var? sağlığımız ne derece etkiliyor? İşte bütün soruların cevabı...

Günlük hayatta hepimiz bu hatayı yapıyoruz! Meğer kansere sebep oluyormuş

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeliz Yıldırım, günümüzde gıdayla temas eden materyallerin artmasıyla birlikte, mutfaktaki kimyasal tehditlerin biyolojik tehditlerin önüne geçtiğine dikkat çekti.

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Günlük hayatta hepimiz bu hatayı yapıyoruz! Meğer kansere sebep oluyormuş

Yıldırım, kimyasallarla direk temas artışının, diyabet, obezite, tiroid fonksiyonlarının bozulması gibi birtakım endokrin sistem hastalıklarının yanı sıra, kısırlık ve en ileri safhada kanserlere neden olduğuna dikkat çekti.

Günlük hayatta hepimiz bu hatayı yapıyoruz! Meğer kansere sebep oluyormuş

PLASTİK AMBALAJLARDAN UZAK DURULMALI

Kimyasalların mutfağa ilk taşındığı aşamanın alışveriş safhası olduğunu belirten Yıldırım, marketlerde plastikle temas halindeki gıdalar yerine daha sağlıklı ambalajların kullanıldığı gıdaların tercih edilmesini önerdi.

Günlük hayatta hepimiz bu hatayı yapıyoruz! Meğer kansere sebep oluyormuş

Ambalajlarda kullanılan plastik malzemeleri inceltmek ve, sertleştirmek için kullanılan kimyasalların, günümüzde insan kanında en fazla rastlanan toksik maddeler olduğuna dikkat çeken Yıldırım, "Günümüz koşullarında temel besin maddeleri ucuz olmasından, kolay taşınmasından, kırılma riski olmamasından dolayı plastiklerde muhafaza ediliyor.

Günlük hayatta hepimiz bu hatayı yapıyoruz! Meğer kansere sebep oluyormuş

Ancak biz, mümkün mertebe, tercihimiz olduğu noktalarda plastiklerle temas etmeyen gıdaları tercih ederek işe başlayabiliriz. Örneğin tenekede ya da plastik şişelerde bulunan yağlar yerine cam şişelerde muhafaza edilmiş yağları, aynı şekilde camda muhafaza edilmiş sütleri ve suları tercih edebiliriz.

Günlük hayatta hepimiz bu hatayı yapıyoruz! Meğer kansere sebep oluyormuş

Çok fazla poşet kullanımı da büyük risk. Marketlerde, pazarlarda gıdayı doğrudan temas edecek biçimde poşete koyduğunuzda yine bir geçiş söz konusu oluyor. Bez torbaları kullanmak daha sağlıklı" dedi.

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