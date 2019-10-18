Günlük hayatta hepimiz bu hatayı yapıyoruz! Meğer kansere sebep oluyormuş

Günümüzün en zorlu ve en korkulan hastalığı olan kanserden korunmak için birçok tehlikeye karşı önlem almak gerekiyor. Prof. Dr. Yeliz Yıldırım, alışveriş safhasından başlayarak mutfağa taşınan kimyasal tehdit boyutunun her geçen gün daha da arttığını ve endokrin sistem rahatsızlıkları başta olmak üzere kanser için risk oluşturduklarını söyledi. Bu gibi durumlarda kanserden korunmak için ne yapmalıyız? Günlük olarak ve sıklıkla kullandığımız hangi ürünlerde kimyasal tehdit var? Kimyasal maddeler sağlığımız ne derece etkiliyor? İşte bütün soruların cevabı...