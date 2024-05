Her duygusal durum kendi içinde bir hediye, bir ders ve özgün bir tat barındırır. Bu duyguları yaşamaktan kaçınmak yerine, onları olduğu gibi kabul etmek önemlidir. Sadece mutlu anlar değil, sakin ya da düşünceli anlar da hayatımızın doğal bir parçasıdır ve bu anlardan da öğrenecek ve keyif alacak çok şey bulunur. Hayatın bu doğal dengesini anlamak ve her türlü duyguyu deneyimlemeye açık olmak, gerçek anlamda tatmin olmuş ve dengeli bir yaşam sürdürebilmemiz için elzemdir. Böylece, sosyal medyada gördüğümüz sürekli mutluluk tablolarına kapılmadan, kendi yaşamımızın her anını değerli kılabileceğimizi fark edebiliriz.