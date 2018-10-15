Hepimiz meyve diye tüketiyoruz ama... Narın bu özelliğini duyunca çok şaşıracaksınız!

"KANSER HASTALARI NAR TÜKETMELİDİR"
Kanser hastalarının kemoterapi günü olmasa bile sonraki günlerde nar tüketmeleri gerektiğine dikkat çeken Dr. Dizdar şu uyarılarda bulundu:
"Bir de kanser hastalarına kemoterapi sırasında nar yememeleri uyarıları var, ama biraz mesnetsiz görünüyor. Tamam nar çok güçlü bir antioksidan, ilacın etkisini kullanım sırasında azaltabilir. Ama bu sadece o güne mahsustur, ilaçların çoğu vücuttan saatler içinde uzaklaştırılır. Dolayısıyla kanser hastaları kemoterapi günü yemeseler bile, sonraki günlerde nar tüketilmelidir. Aksi taktirde vücutlarındaki eksiği bu kadar kolay yerine koyabilecekleri başka kaynak neredeyse yok."