Hepimiz meyve diye tüketiyoruz ama... Narın bu özelliğini duyunca çok şaşıracaksınız!

"EKŞİSİ DE ÇOK FAYDALI"

Nar ekşisinin de çok faydalı olduğunu belirten Dr. Dizdar, "Çünkü bileşikleri konsantre halde içeriyor. Ama piyasadaki bütün nar ekşilerinin saf olduğunu söylemek iyimserlik olur, hem hazırlanması zahmetli, hem de kaynak yoğunlaştığı için pahalı. Ama nar ekşisinin her şeye rağmen çok faydalı olduğu açık. Nar suyu ise hazırlanırken kabuk ve süngerimsi dokuda yer alan bileşiklerin de bir kısmını alıyor. Lakin narın tanelerinde yer alan çekirdeklerden ancak bunları çiğneyerek faydalanabiliyor" ifadelerini kullandı.