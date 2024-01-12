Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Her gün bir avuç tüketenin magnezyum eksikliği ortadan kalkıyor! Ne kramp kalıyor ne de halsizlik
Giriş Tarihi: 12.01.2024 12:42 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 12:45

Her gün bir avuç tüketenin magnezyum eksikliği ortadan kalkıyor! Ne kramp kalıyor ne de halsizlik

Enerjinin artmasında ve kas işlevlerinin desteklenmesinde magnezyum önemli bir mineraldir. Ancak magnezyum eksikliğinin sonucunda kramp ve halsizlik gibi belirtiler görülebilir. Magnezyum eksikliğinin önüne geçebilmek ise tüketilen besinler aracılığıyla mümkün. Bahsedeceğimiz bu besin sayesinde magnezyum depolarını doldurabilirsiniz! Her gün sadece bir avuç tüketmek kramptan ve halsizlikten eser bırakmıyor. İşte o besin ve detayları…

Her gün bir avuç tüketenin magnezyum eksikliği ortadan kalkıyor! Ne kramp kalıyor ne de halsizlik

Magnezyum, kasların glikozun taşınmasında rol oynayan bir mineraldir. Enerjinin artmasını sağlar ve kas işlevlerini destekler.

Her gün bir avuç tüketenin magnezyum eksikliği ortadan kalkıyor! Ne kramp kalıyor ne de halsizlik

Magnezyum eksikliği sonucunda kramp ve halsizliğin yanı sıra elde, bacaklarda uyuşma; iştahsızlık, midede bulantı, saçta dökülme görülebilir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Her gün bir avuç tüketenin magnezyum eksikliği ortadan kalkıyor! Ne kramp kalıyor ne de halsizlik

28 gram ağırlıktaki kabak çekirdeği gün içerisinde ihtiyaç duyulan magnezyum gereksiniminin yaklaşık olarak %40'nın karşılanmasını sağlar.

Her gün bir avuç tüketenin magnezyum eksikliği ortadan kalkıyor! Ne kramp kalıyor ne de halsizlik

Böylece kramp ve halsizliğin giderilmesi için iyi bir seçenek halini alır.

Her gün bir avuç tüketenin magnezyum eksikliği ortadan kalkıyor! Ne kramp kalıyor ne de halsizlik

Kabak çekirdeğinin bu etkisinden yararlanabilmek için her gün bir avuç tüketmek faydalı bir seçenek olabilir.

SON DAKİKA