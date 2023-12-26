Giriş Tarihi: 26.12.2023 14:50 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 14:56

Ispanaktan daha fazla demir içeriyor! İşte bilinmeyen demir kaynakları

Kandaki oksijeni taşıyan demir, vücudumuzun sağlığı açısından kritik bir role sahip olan hayati bir mineraldir. Vücutta yeterli miktarda demir bulunmaması durumunda, dokularda oksijen azalması olarak adlandırılan hipoksi meydana gelebilir ve buna bağlı olarak nefes darlığı gibi olumsuz etkiler ortaya çıkabilir. Bu durum, alınan demir miktarının yetersiz olması veya alınan demirden daha fazla demirin harcanmasıyla gerçekleşebilir. Özellikle ıspanak gibi demir bakımından zengin besinlerin tüketilmesi, bu demir depolarını doldurarak sağlığınızı anında olumlu bir şekilde etkileyebilir.