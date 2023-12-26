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Haberler Galeri Ispanaktan daha fazla demir içeriyor! İşte bilinmeyen demir kaynakları
Giriş Tarihi: 26.12.2023 14:50 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 14:56

Ispanaktan daha fazla demir içeriyor! İşte bilinmeyen demir kaynakları

Kandaki oksijeni taşıyan demir, vücudumuzun sağlığı açısından kritik bir role sahip olan hayati bir mineraldir. Vücutta yeterli miktarda demir bulunmaması durumunda, dokularda oksijen azalması olarak adlandırılan hipoksi meydana gelebilir ve buna bağlı olarak nefes darlığı gibi olumsuz etkiler ortaya çıkabilir. Bu durum, alınan demir miktarının yetersiz olması veya alınan demirden daha fazla demirin harcanmasıyla gerçekleşebilir. Özellikle ıspanak gibi demir bakımından zengin besinlerin tüketilmesi, bu demir depolarını doldurarak sağlığınızı anında olumlu bir şekilde etkileyebilir.

Ispanaktan daha fazla demir içeriyor! İşte bilinmeyen demir kaynakları

Çeşitli nedenlerden dolayı kanda azalan demir oranı, baş dönmesi, halsizlik, yorgunluk gibi bir çok negatif yan etkiyi de beraberinde getirir.

Ispanaktan daha fazla demir içeriyor! İşte bilinmeyen demir kaynakları

Önereceğimiz bu besin depoları sayesinde demir eksiklğinizi giderecek ve hiç olmadığınız kadar iyi hissedeceksiniz…

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Ispanaktan daha fazla demir içeriyor! İşte bilinmeyen demir kaynakları

ACI BİBER

Kilo vermede de oldukça etkili olan acı biber, sağlığı korumada oldukça önemli bir yere sahiptir.

Ispanaktan daha fazla demir içeriyor! İşte bilinmeyen demir kaynakları

Tek bir acı biberin içerisinde bile 0,93 mg demir bulunmaktadır.

Ispanaktan daha fazla demir içeriyor! İşte bilinmeyen demir kaynakları

KİMYON

Listenin belki de en ilginç maddelerinden biri olan kimyon, bir baharat olduğu halde yüksek miktarda demir içerir.

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