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  • İşte yedikçe zayıflatan 10 mucize besin! Obeziteye geçit vermeyen bu besinler şaşırtıyor!

İşte yedikçe zayıflatan 10 mucize ! bu şaşırtıyor!

Obeziteyi önleyen süper sizi çok şaşırtacak! Adeta bu besinler tam bir şifa kaynağı... Obezitenin ülkemizde hızla artması oldukça tehlikeli hastalıkları da beraberinde getiriyor. Araştırmalar gösteriyor ki Türkiye obezitenin en sık görüldüğü ülkelerden biri. Obeziteye özellikle çocuklarda sıkça rastlanıyor. Obezitenin nedenleri arasında hiç kuşkusuz ilk sıralarda yer alan sebeplerden biri sağlıksız beslenme alışkanlıkları. Sağlıklı beslenme ile obezitenin önüne büyük ölçüde geçilebileceği uzmanlar tarafından belirtiliyor. Doğru ve sağlıklı beslenmenin temelinde ise sağlıklı besinleri doğru seçme yatıyor. Peki sağlıklı beslenme nasıl olmalıdır? hangileridir? Hangi besinler kilo aldırmaz? Hangi besinleri tüketirsek obeziteye yakalanmayız? İşte obeziteden korunma kılavuzu ve obeziteyi önleyen 10 süper ...

Giriş Tarihi: 26.08.2019 12:41 Güncelleme Tarihi: 26.08.2019 12:49
İşte yedikçe zayıflatan 10 mucize besin! Obeziteye geçit vermeyen bu besinler şaşırtıyor!

Obeziteyi önleyen süper sizi çok şaşırtacak! Adeta bu besinler tam bir şifa kaynağı... Obezitenin ülkemizde hızla artması oldukça tehlikeli hastalıkları da beraberinde getiriyor. Araştırmalar gösteriyor ki Türkiye obezitenin en sık görüldüğü ülkelerden biri. Obeziteye özellikle çocuklarda sıkça rastlanıyor. Obezitenin nedenleri arasında hiç kuşkusuz ilk sıralarda yer alan sebeplerden biri sağlıksız beslenme alışkanlıkları. Sağlıklı beslenme ile obezitenin önüne büyük ölçüde geçilebileceği uzmanlar tarafından belirtiliyor. Doğru ve sağlıklı beslenmenin temelinde ise sağlıklı besinleri doğru seçme yatıyor. Peki sağlıklı beslenme nasıl olmalıdır? hangileridir? Hangi besinler kilo aldırmaz? Hangi besinleri tüketirsek obeziteye yakalanmayız? İşte obeziteden korunma kılavuzu ve obeziteyi önleyen 10 süper ...

İşte yedikçe zayıflatan 10 mucize besin! Obeziteye geçit vermeyen bu besinler şaşırtıyor!

Türkiye Avrupa'da obezitenin en sık görüldüğü ülke durumuna geldi. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü 2017-18 raporunda 34 ülkede 20-79 yaşları arasındaki kişilerde görülme sıklığının yüzde 19 olduğunu açıkladı. Yüzde 22 oranıyla Türkiye üçüncü sırada. Küresel Hastalık Yükü İşbirliği Grubu'nun raporlarına göre dünyada obez nüfus 715 milyona ulaştı. Bu rakama göre dünya nüfusunun yüzde 15'i obez.

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İşte yedikçe zayıflatan 10 mucize besin! Obeziteye geçit vermeyen bu besinler şaşırtıyor!

Türkiye'deki sayı dünya ortalamasının üzerinde. Çocukluk çağındaki obezitenin yetişkin dönemdeki obeziteye neden olduğu artık biliniyor. Avrupa'da yedi ülkede yapılan araştırmada çocuklarda görülme sıklığı açısından 2. sırada olduğumuz ortaya çıktı.

İşte yedikçe zayıflatan 10 mucize besin! Obeziteye geçit vermeyen bu besinler şaşırtıyor!

Ülkemizde özellikle 7-8 yaş kız çocuklarında hızlı kilo sorunu yaşanıyor. Bu yaş grubunda her dörk çocuktan birinde fazla kilo ya da obez olma belirtisi var. Hal böyle olunca çocukluk çağından ergenlik dönemine geçişte kilo alımının kontrol altına alınması ileriki yıllarda sorununun Türkiye'de daha ciddi bir problem olarak karşımıza çıkmasını engeller.

İşte yedikçe zayıflatan 10 mucize besin! Obeziteye geçit vermeyen bu besinler şaşırtıyor!

BAĞIRSAK SAĞLIĞI ÖNEMLİ

Biyolojik ortam dışında direkt olarak obezitenin gelişmesini sağlayan en önemli çevresel etmenler ise kronik stres, fazla şeker ve yağ içeren tüketiminde artış, büyük porsiyonlarda yemek yeme, yaşam boyu egzersiz yapmamaktır. Fakat son yıllarda çevresel toksinler, yiyecek noksanlığı ve yüksek yağlı diyet uygulamalarının ile ilgili genlerde metilasyon, asetilasyon gibi epigenetik değişikliklere neden olarak hem yeme isteğini artırdığı hem de yağ dokusunun hızla büyümesine neden olduğu biliniyor.

İşte yedikçe zayıflatan 10 mucize besin! Obeziteye geçit vermeyen bu besinler şaşırtıyor!

Bağırsaklar sindirim kanalından salgılanan hormonları ve sindirim kanalındaki bilgiyi bağırsak-beyin aksı sayesinde beyine taşır. Bu gizli iletişim ile bağırsaklardan beynimize gelen hormonsal uyarılar merkezi sinir sistemindeki iştah düzenleyici merkezlere iletilir. Yediğimiz yiyeceklerin miktarı, sağlıklı olup olmaması, bağırsaklardaki ortamın dengesi aslında iştah merkezimizi etkiler. Eğer sağlıklı seçiyor ve öğünlerde yeterli miktarda yiyecek tüketiyorsak yağ yakımı artar, iştah dengelenir ve kortizol azalarak oluşumu önlenir. Fazla yemek iştahı arttıran hormonlar beyinde iştah mekanizmasını açan bölgelere ulaşır ve doyum çok geç oluşur.

İşte yedikçe zayıflatan 10 mucize besin! Obeziteye geçit vermeyen bu besinler şaşırtıyor!

NORMAL KİLOLU OBEZLER

Normal kilolu olan kişilerin bazılarında genetik olarak obeziteye eğilimli olduğu biliniyor. Bu genetik yatkınlığa sahip kişiler sürekli diyet ve fiziksel aktivite çabalarıyla kilolarını koruyabilmekte ancak dikkat etmediği takdirde kolaylıkla kilo alarak hafif kilolu ya da obez olabilirler. Bu gruba metabolik obez diyoruz. Ayrıca kilolu hatta hafif obez olup fakat metabolik açıdan tamamen normal olan bazı kişiler de vardır ve bu kişiler için sağlıklı obez tanımı kullanılmaktadır.

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