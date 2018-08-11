Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Kalbi koruyan 12 beslenme önerisi!

Giriş Tarihi: 11.08.2018 22:06 Güncelleme Tarihi: 11.08.2018 22:12
  • 1
  • 12
Kalbi koruyan 12 beslenme önerisi!
Kalbi koruyan 12 beslenme önerisi!

Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Güneş Yılmaz yeterli ve dengeli beslenerek kalp hastalığı riskinin azaltılabileceğini belirtiyor. Yılmaz, "Ceviz, fındık, badem gibi yağlı tohumlar; hem magnezyum, fosfor, çinko gibi mineraller açısından zengin hem de sağladığı bitkisel yağ içeriğiyle tam bir kalp dostu. Özellikle çiğ olanlarını tercih etmeye ve günde 1 avuçtan fazla tüketmemeye dikkat etmek gerekiyor" dedi

Akdeniz usulü beslenmenin, kalp dostu beslenmenin temelini oluşturduğuna dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Güneş Yılmaz, beslenirken nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve önerilerini sıraladı.

  • 2
  • 12
Kalbi koruyan 12 beslenme önerisi!
Kalbi koruyan 12 beslenme önerisi!

HER GÜN 1 AVUÇ CEVİZ, FINDIK, BADEM

Ceviz, fındık, badem gibi yağlı tohumlar; hem magnezyum, fosfor, çinko gibi mineraller açısından zengin hem de sağladığı bitkisel yağ içeriğiyle tam bir kalp dostu. Özellikle çiğ olanlarını tercih etmeye ve günde 1 avuçtan fazla tüketmemeye dikkat etmek gerekiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 12
Kalbi koruyan 12 beslenme önerisi!
Kalbi koruyan 12 beslenme önerisi!

KATI YERİNE SIVI YAĞ TERCİH EDİN

Yapılan çalışmalar, diyetle alınan katı yağın kan kolesterol düzeyinde olumsuz etkileri olduğunu gösteriyor. Doymuş yağ içeren katı yağlar kan kolesterolünde LDL kolesterolünün (kötü huylu) yükselmesine neden oluyor. Bu nedenle de günlük beslenmede, LDL kolesterolün düşmesine yardımcı olan doymamış yağlar açısından zengin zeytinyağı, fındık yağı, ayçiçek yağı gibi sıvı yağları tercih etmemiz gerekiyor.

  • 4
  • 12
Kalbi koruyan 12 beslenme önerisi!
Kalbi koruyan 12 beslenme önerisi!

EN AZ 1 ÖĞÜN SEBZE YEMEĞİ

Kalp dostu beslenmenin temelinde sebze tüketimi yatıyor. Sebzeler, kalp sağlığımızın korunması açısından çok önemli olan C vitamini başta olmak üzere vitaminler, mineraller ve posa açısından zengin besinler. Her gün en 1 öğünümüzün sebze yemeği olmasına dikkat etmemiz gerekiyor.

  • 5
  • 12
Kalbi koruyan 12 beslenme önerisi!
Kalbi koruyan 12 beslenme önerisi!

KIRMIZI ET TÜKETİMİNİ AZALTIN

Kalbimizi korumamızın en önemli yolu günlük beslenmedeki kolesterol içeriğin azaltmak. Kolesterol ve hayvansal doymuş yağ açısından zengin kırmızı etin tüketimini haftada 1-2 güne indirmekte fayda bulunuyor.

  • 6
  • 12
Kalbi koruyan 12 beslenme önerisi!
Kalbi koruyan 12 beslenme önerisi!

HER GÜN EN AZ 30 DAKİKA YÜRÜYÜN

Düzenli yapılan egzersizler kan basıncını ve kolesterol düzeyinin korunmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda harcadığımız enerjiyi artırıyor ve kilomuzu kontrol altında tutmamızı sağlayarak kalp sağlımızı olumlu yönde destekliyor.

  • 7
  • 12
Kalbi koruyan 12 beslenme önerisi!
Kalbi koruyan 12 beslenme önerisi!

HAFTADA 2 GÜN KURUBAKLAGİL

Kuru fasulye, nohut, yeşil mercimek gibi kuru baklagiller; B grubu vitaminler ve posa açısından zengin besinler arasında. Bu besinleri haftada 2 gün tüketmek hem içerisindeki vitamin ve posadan faydalanmamızı sağlıyor, hem de diyetle aldığımız kolesterol içeriğini azaltmış oluyor.

BİZE ULAŞIN